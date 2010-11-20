نشست ویژه بنزینی دولت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می شود در این نشست در خصوص وضعیت عرضه بنزین به عنوان یکی از استراتژیک ترین کالاهای مصرفی کشور به ویژه در آذر ماه تصمیم گیری شود.

این در حالی است که از ابتدای مهر ماه دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سالجاری تصمیم گرفت تا سهمیه بندی بنزین یارانه ای خودروها به صورت ماهانه اختصاص یابد.

بر این اساس در دو ماه نخست فصل پاییز ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه ای به کارت هوشمند سوخت خودروهای شخصی واریز شده است.



در این مدت سهمیه سواری بنزینی و دوگانه سوز شخصی ماهانه 60 لیتر، موتورسیکلت 25 لیتر، تاکسی بنزینی 500 لیتر، دوگانه سوز و ال پی جی سوز 200 لیتر، آژانس (بنزینی 300 لیتر)، دوگانه سوز و ال پی جی سوز 200 لیتر، مسافربر شخصی دوگانه سوز و ال پی جی سوز نیز 200 لیتر تعیین شد.



همچنین به وانت بنزینی ماهیانه 200 لیتر، وانت دوگانه سوز 100 لیتر، بنزینی نوع دو 400 لیتر و دوگانه سوز نوع دو نیز 200 لیتر، کامیون و کامیونت بنزینی ماهیانه 400 لیتر و خودروهای دوگانه سوز در این گروه 200 لیتر سهمیه بنزین یارانه ای اختصاص یافته است.

در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای 100 تومان، بنزین سوپر یارانه ای 150 تومان، بنزین نیمه یارانه ای 400 تومان، بنزین نیمه یارانه ای سوپر 550 تومان است.

از سوی دیگر همزمان با آغاز شمارش معکوس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گمانه زنیهای مختلفی درباره سرنوشت عرضه و قیمت بنزین مطرح شده است.

پیگیریهای مهر نشان می دهد که تاکنون هیچ سناریویی برای تعیین قیمت و نحوه عرضه این فرآورده نفتی برای اجرا در سومین ماه پاییز نهایی در دولت نشده است.

اخبار تکمیلی در خصوص جزئیات این نشست متعاقبا ارسال می شود.