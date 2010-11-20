ظرفیت پذیرش دانشجو در همدان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمود نقوی ظهر شنبه در آیین تجلیل از نخبگان همدانی در کنکور سراسری سال 89 افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های همدان باید افزایش یابد تا امکان قبولی دانش آموزان بالا تر رود.

وی رشد و توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران را از دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد و با اشاره به اینکه حرکت جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های علمی روبه جلو است، افزود: سطح سواد مردم ایران و تعداد دانشجویان در 30 سال قبل با وضعیت فعلی قابل قیاس نیست و در حال حاضر ایران در رتبه‌های برتر علمی زبانزد است.

نقوی به چشم انداز 20 ساله نظام اشاره کرد و با بیان اینکه در افق 1404 کسب رتبه اول علمی در خاورمیانه برای کشور ایران ترسیم شده است، گفت: عزم نظام برای دستیابی به این امر بلند است و اگر تلاش کنیم به این هدف دست می‌یابیم.

معاون آموزش متوسطه اداره کل و آموزش و پرورش استان همدان توجه به محتوا و کیفیت آموزشی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال جاری توجه به محتوا و کیفیت آموزشی مهمترین اصل بوده و در همین راستا بالابردن روحیه معلمان با تضمین امنیت شغلی آنها محقق شده است.

نقوی به کسب رتبه‌های اول کنکور سراسری توسط دانش ‌آموزان همدانی و تهرانی اشاره کرد و با بیان اینکه تهران و همدان رتبه‌های اول کنکور امسال را در بین خود تقسیم کردند، گفت: همدان باید به جایی برسد که در کشور حرف اول را بزند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل و آموزش و پرورش استان همدان با تأکید بر تلاش برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌های همدان گفت: ‌از اردیبهشت ماه امسال آسیب ‌شناسی کنکور سراسری با بهره‌مندی از تیمی کارشناسی آغاز و مسائل در شورای آموزش و پرورش استان همدان بررسی شد.

نقوی ادامه داد:‌ در سال جاری در سه منطقه از استان همدان کلاس‌های کنکوری در ایام تابستان برگزار شد که باید این اقدام توسعه یابد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک همدان نیز در این مراسم با اشاره به قرار گرفتن در دهه ولایت، اظهار داشت: امروزه دشمنان با حرکت‌های خود درصدد به فراموشی سپردن مذهب در بین شیعیان هستند و در این راستا با ساخت و تولید فیلم‌های هالیوودی تلاش خود را مضاعف کرده اند.

علی مظاهری با تأکید بر اینکه تقویت فرهنگ مهدویت در جامعه اسلامی ضروری است، ادامه داد: باید در راستای تقویت فرهنگ آموزه‌های دینی تلاش کرد.

مظاهری با بیان اینکه باید با فراگیری علم و تقویت آموزه‌های دینی قدردان امامت و ولایت باشیم، ادامه داد: خوشبختانه دانش‌آموزان استان همدان در کنکور سراسری سال 89، بیش از 200 رتبه کمتر از هزار کسب کرده‌ اند که اکثر آنها از دانش ‌آموزان ناحیه یک همدان بوده ‌اند.

مظاهری با بیان اینکه ایران اسلامی از اقتدار برخوردار است، افزود: ایران اسلامی کسب رتبه‌های برتر علمی را مدیون فرهنگیان تلاشگر است و کشوری که اقتدار داشته باشد به طور قطع از آموزش و پرورش قوی برخوردار است.