چهار سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا قطعی شد/ طلای فوتبال متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که به منظور شرکت در نشست های کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی به سر می برد، ضمن بیان این مطلب افزود: ظرف سه روز آینده در جلسه کمیته‌های امتیازدهی فدراسیون‌های کشورهای حاضر در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا، کمیته مسئولیت اجتماعی AFC و همچنین مراسم انتخاب بهترین‌های سال آسیا شرکت می کنم که امروز صبح در جلسه امتیازدهی شرکت کردم و خوشبختانه چهارسهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا قطعی شد ولی از سال آینده بر اساس سیستم جدید و 11 آیتمی که در جلسه امروز بحث شد امتیازدهی انجام می شود.

کفاشیان درباره مراسم بهترین های کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: این مراسم سوم آذرماه برگزار می شود و هنوزهیچ نام یا شخص یا فدراسیونی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی نشده است. البته من امیدوارم آقای محمد طاهری به عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا انتخاب شود اما معمولا درچنین مراسمی برای حفظ هیجان و جذابیت انتخاب ها، نام بازیکنی را زودتر اعلام نمی کنند.



رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز خوشحالی از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سومین بار فدراسیون فوتبال ایران را در میان بهترین ها فدراسیون سال آسیا قرارداده، گفت: ما به دنبال پیاده کردن سیستم در فوتبال بوده و هستیم وخواهیم بود و کنفدراسیون فوتبال آسیا از این نکته آگاه است و به همین خاطر و براساس معیارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا سه سال است که فدراسیون فوتبال ایران کاندیدای بهترین فدراسیون می ‌شود و یک سال هم به عنوان بهترین فدراسیون انتخاب شده ایم.

وی اضافه کرد: کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه های فدراسیون فوتبال، تیم های ملی، شرکت فعالانه ایران در جلسات مختلف کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا، برگزاری سمینارهای آموزشی و عملی، برگزاری و شرکت در رقابت های رده‌های سنی مختلف آقایان و بانوان و توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی بانوان، فوتسال ایران که درجهان و آسیا مطرح است و دیگر معیارها نشان می دهد که فوتبال ایران دارای رشد و پویایی است و این نکته برای AFC مهم است. اینکه فدراسیون فوتبال ایران بار دیگر کاندیدای بهترین فدراسیون شده را باید به فال نیک گرفت و به تک تک اعضای فدراسیون فوتبال ایران تبریک گفت.

کفاشیان در پایان با اشاره به نتایج خوب تیم فوتبال امید در بازیهای آسیایی گوانگجو گفت: خوشبختانه تیم امید تاکنون بازیهای خوبی را به نمایش گذاشته و امیدواریم این تیم بتواند مدال طلای این مسابقات را کسب کند. مدال طلای فوتبال بازیهای آسیایی با دیگر مدال های طلا تفاوت دارد و من امیدوارم با توکل به خدا تسلط و توانمندی و شایستگی که بازیکنان تیم امید از خود نشان داده اند از سد ژاپن هم بگذرند و به فینال برسند.

