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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

سعیدلو و علی‌آبادی کنار هم پیروزی تیم ملی والیبال را تماشا کردند

سعیدلو و علی‌آبادی کنار هم پیروزی تیم ملی والیبال را تماشا کردند

رئیس سازمان تربیت بدنی در کنار رئیس کمیته ملی المپیک شاهد پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر چین بودند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار عصر امروز شنبه تیم های ملی والیبال ایران و چین در شرایطی  برگزار شد که علی سعیدلو و محمدعلی آبادی به همراه برخی از مسئولان ورزش کشورمان از جمله تماشاگران ویژه این بازی بودند.

در این بین علی سعیدلو که با لباس ورزشی و پیراهن تیم ملی ایران در سالن حاضر شده بود کنار محمد علی آبادی نشست و دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند.

تیم ملی والیبال کشورمان با پیروزی 3 بر صفر برابر چین گام بزرگی برای رسیدن به قهرمانی این دوره از بازیهای آسیایی برداشت. تیم کشورمان فردا یکشنبه باید به مصاف تیم ملی قطر برود.

کد مطلب 1195077

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