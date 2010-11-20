به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، دیدار عصر امروز شنبه تیم های ملی والیبال ایران و چین در شرایطی برگزار شد که علی سعیدلو و محمدعلی آبادی به همراه برخی از مسئولان ورزش کشورمان از جمله تماشاگران ویژه این بازی بودند.

در این بین علی سعیدلو که با لباس ورزشی و پیراهن تیم ملی ایران در سالن حاضر شده بود کنار محمد علی آبادی نشست و دقایقی با یکدیگر گفتگو کردند.

تیم ملی والیبال کشورمان با پیروزی 3 بر صفر برابر چین گام بزرگی برای رسیدن به قهرمانی این دوره از بازیهای آسیایی برداشت. تیم کشورمان فردا یکشنبه باید به مصاف تیم ملی قطر برود.