به گزارش خبرنگار مهر، سندبادنامه کتابی است پر از داستانها و حکایتهای سرگرم کننده و پندآموز که به بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شده است به همین دلیل آن را یکی از کتابهای ادبی جهان می‌دانند.

قابوسنامه نیز کتابی است درباره تربیت که در آن عنصر‌المعالی کیکاوس‌بن قابوس با انشایی ساده و روان به موضوعات مختلفی از شناختن خدا، پیامبر، حق پدر و مادر، دانش و هنر، پیری و جوانی، غذا خوردن و نوشیدن، انتخاب دوست و بسیاری موضوعات دیگر پرداخته است.

کتاب سخنگوی "قصه‌های سندبادنامه و قابوسنامه" از سومین جلد مجموعه هشت جلدی"قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب" انتخاب شده است؛ در این کتاب آذر یزدی داستانهای حکمت آموز این دو کتاب را در یک جلد گردآورده و به زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان بازنویسی کرده‌است.

زنده‌یاد آذر یزدی در سال 1336 باتوجه به زمینه مطالعات وسیع قبلی‌اش شروع به نوشتن داستانهای گوناگون برای کودکان کرد و در این راه علاوه بر مجموعه "قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب"، پنج کتاب کوچکتر در مجموعه "قصه‌های تازه از کتابهای کهن" به چاپ رساند.

از دیگر آثار او می‌توان به گربه ناقلا، گربه تنبل، مثنوی برای بچه‌ها، مجموعه قصه‌های ساده و تصحیح مثنوی برای بزرگسالان و حکایت منظومی به نام شعر قند و عسل اشاره کرد.

سی دی MP3 بازخوانی "قصه‌های سندبادنامه و قابوسنامه" به مدت 240 دقیقه به همراه یک جلد کتابچه به قیمت 3000 تومان از سوی موسسه فرهنگی نوین کتاب گویا با همکاری انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.



