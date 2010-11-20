هنرهای آذربایجان شرقی در استان گلستان معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، تراب محمدی در این رابطه گفت: در این نمایشگاه که با حضور نمایندگانی از استانهای مختلف کشور در استان گلستان برگزار می شود، هنرمندان استان به ارائه و نمایش هنرهای ارزشمند استان می پردازند.

محمدی افزود: در نمایشگاه سراسری بازرگانی صنایع دستی و جشنواره فرهنگی اقوام استان گلستان، هنرمندانی در رشته های مختلف به نمایندگی از هنرمندان استان حضور خواهند داشت و آثاری در رشته های سفال و سرامیک هنری و کاشی هفت رنگ، چاپ باتیک، سوزن دوزی ممقان، بافته های داری و گلیم بافی را به نمایش خواهند گذاشت.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در خصوص اهمیت حضور هنرمندان استان در نقاط مختلف کشور گفت: به دلیل اهمیت آشنایی مردم و نسل جوان با میراث گرانبهای هنری و فرهنگی کشور، با همکاری هنرمندان رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی، به معرفی جاذبه های هنری این بخش کهن و هنرپرور کشور اقدام می کنیم.

رئیس شورای فنی صنایع دستی آذربایجان شرقی در ادامه از هموطنان مختلف ساکن در استان گلستان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه با فرهنگ و هنر نقاط مختلف کشور آشنا شده و موجب استمرار حضور این هنرها در زندگی روزمره خود شوند.