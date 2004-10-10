اتوبان تهران - كرج به ساماندهي نياز دارد

وجه الله خدمتگزار در گفتگو با خبنگار خبرگزاري مهر در كرج افزود : كرج مشكلات بسياري دارد كه راه اندازي يك شبكه تلويزيوني مي تواند نقش موثري در انعكاس و حل اين مشكلات داشته باشد وبا مذاكراتي كه با معاونين صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران انجام داده ايم به يك توافق كلي رسيده ايم و از آنها قول مساعدت گرفته ايم.

فرماندار كرج ادامه داد: از ديگر مشكلات كرج كه جز خواسته هاي مردم است و به دنبال تحقق آن مستقيم ايجاد مكانهاي توريستي در اين شهر است كه اميدواريم با كمك وزارت مسكن و شهرسازي شاهد ساخت منطقه توريستي سالم در يكي از نقاط خوش آب و هواي شهر باشيم.

معاون استاندار تهران در ادامه خواستار استقرار نمايندگي سازمان مديريت و برنامه ريزي در كرج شد و گفت: با داير شدن اين نمايندگي در كرج وجمع بندي نقطه نظرات مسوولين شهر وارائه آن به سازمان و در نهايت تخصيص اعتبارات لازم به شهر، بسياري از مشكلات برطرف خواهد شد.

به گفته خدمتگزار، كرج در آينده نزديك داراي شبكه سيما و نيز مركز توريستي خواهد شد.