شعبه شرکت آب منطقه ای لرستان در شهرستان چگنی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان در این رابطه اظهار داشت: هدف از ایجاد شعبه شرکت آب منطقه ای لرستان در این شهرستان تسهیل در خدمت رسانی به مردم به ویژه مشترکین و جلب رضایتمندی هر چه بیشتر مردم این منطقه بوده است.
علی امید سیفی ادامه داد: شهرستان چگنی با وسعت یک هزار و 800 کیلومترمربع و 36 هزار و 724 هکتار اراضی زراعی در غرب شهر خرم آباد واقع شده است.
وی با بیان اینکه این شهرستان دارای هفت هزار و 200 هکتار اراضی آبی است، یادآور شد: تعداد حقآبه داران شهرستان چگنی دو هزار و 676 نفر می باشد.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره بع وجود تعداد 76 حلقه چاه و 310 موتور تلمبه آب در این شهرستان، یادآور شد: شهرستان چگنی دارای 13 بند انحرافی ، 189 کیلومتر کانال سنتی درجه 1و2 و 22.7 کیلومتر کانالهای پوشش دار می باشد.
سیفی ابرازامیدواری کرد که با تاسیس شعبه شرکت آب منطقه ای لرستان در این شهرستان خدمت به مردم این منطقه شتاب بیشتری بگیرد.
نظر شما