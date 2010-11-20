12 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در خراسان جنوبی مصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری بعد ازظهر شنبه در بازدید از جایگاههای در دست احداث سیان جی بیرجند از فعالیت هشت جایگاه سی ان جی در استان خراسان جنوبی خبر داد و افزود: با توجه به مصوبه سفر دوم هیئت دولت به استان خراسان جنوبی تا پایان سال گذشته مکان یابی تعداد 14 جایگاه تک منظوره گاز طبیعی فشرده توسط شرکت ملی گاز ایران انجام شد.
وی به تامین گاز مورد نیاز تعداد پنج جایگاه دو منظوره نیز توسط شرکت گاز اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع جایگاه های تعهد شده توسط این شرکت تاکنون هشت جایگاه در استان خراسان جنوبی در شهرهای بیرجند و قاین هر کدام سه جایگاه و فردوس و آرینشهر هر کدام یک جایگاه راه اندازی شده است.
افتخاری ادامه داد: در حال حاضر گاز مورد نیاز 13 جایگاه تک منظوره و دو منظوره در استان تامین می شود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی به راه اندازی پنج جایگاه گاز سی ان جی در امسال در استان اشاره کرد و افزود: این جایگاهها شامل دو جایگاه اتوبوسی بیرجند با ظرفیت پنج هزار مترمکعب در ساعت و جایگاههای دو منظوره اتحادیه و معصومیه بیرجند هر یک با ظرفیت هزار مترمکعب در ساعت و یک جایگاه تک منظوره در شهر سرایان با ظرفیت دوهزار و 500 متر مکعب می باشد.
افتخاری بیان کرد: در صورت عقد قرارداد گاز مورد نیاز شش جایگاه که در شهرهای بیرجند، فردوس، اسلامیه، آرینشهر، قاین و بشرویه وجود دارد در تاریخ مقرر طبق قرارداد گازرسانی تا اوایل سال آینده تامین می شود.
وی اضافه کرد: از آنجا که از اواخر سال گذشته مسئولیت مکان یابی و مدیریت ساخت جایگاههای سیان جی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی واگذار شده است، علاوه بر جایگاههای شده تاکنون برای سه جایگاه جدید در شهرهای خضری دشت بیاض، نیمبلوک و خوسف نیز نظر مثبت شرکت گاز استان خراسان جنوبی مبنی بر امکان تامین گاز به شرکت پخش فرآوردههای نفتی اعلام شده است.
افتخاری گفت: در زمان مقرر و مندرج در قرارداد فروش، گاز مورد نیاز این جایگاهها نیز تامین می شود.
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