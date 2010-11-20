طرح ضربتی جمع آوری متکدیان در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری بعد از ظهر شنبه در جلسه ساماندهی متکدیان این شهرستان اظهار داشت: این طرح در سطح معابر، میادین، فضاهای عمومی، پارکها، حاشیه خیابانها و.. به منظور ارتقا امنیت و جلوگیری از سو استفاده برخی از عواطف پاک و خیرخواهانه انسانی مردم اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هشت ماهه گذشته بالغ بر 84 متکدی از سطح این شهر جمع آوری شده است، افزود: از این تعداد 42 متکدی مرد و 42 نفر زن بوده اند و در مجموع تنها پنج نفر مستحق واقعی تشخیص و در اختیار نهادهای حمایتی برای پوشش خدماتی قرار گرفته اند.

فرماندار اردبیل با اشاره به غیر بومی بیش از 80 درصد این افراد اضافه کرد: اغلب این متکدیان معتاد، شیاد و یا مبتلاً به بیماریهای مزمن و سرایت کننده هستند که نه تنها از وضعیت مالی مناسب برخوردار بوده بلکه به صورت حرفه ای نسبت به ایجاد فضای نامناسب اجتماعی در سطح جامعه اقدام به تکدیگری می نمایند.

وی فرا رسیدن ماه محرم و عزاداری دسته های سوگوار در اردبیل را یادآور شد و تصریح کرد: به لحاظ موقعیت استثنایی این استان در جذب گردشگران مذهبی و پیشینه دیرینه مردم در عزاداری، نباید اجازه دهیم که با رواج تکدیگری در این ایام چهره شهر نامناسب جلوه کند.

اکبری مقابله با پدیده زشت تکدیگری را یک وظیفه همگانی و نیازمند فرهنگ سازی و تغییر در مناسبات اجتماعی دانست و ابراز داشت: وجود متکدیان نه تنها چهره شهر را با رفتار ناشایست خود بدجلوه می کنند، بلکه به لحاظ وجود برخی بیماریها و ابتلای آنان به اعتیاد می تواند در آلوده ساختن محیط اجتماعی تاثیر نامطلوبی بگذارد.

وی حل ریشه ای این معضل اجتماعی را نیازمند توجه به مباحث فرهنگی و ورود مسئولانه بزرگان و معتمدین ذی نفوذ در افکار و باورهای دینی مردم عنوان کرد و یادآور شد: روحانیت و هیئت امنا مساجد و معتمدین محلات باید با بسیج همه امکانات فرهنگی و تبلیغی در جهت روشنگری و افزایش آگاهیهای مردمی تلاش کنند.

این مسئول در پایان از عوامل اجرائی شهرداری اردبیل خواست نسبت به پاکسازی معابر عمومی و میادین پرتردد شهری، بویژه در تقاطع چهار راهها که به هر شکل و عناوینی با پدیده تکدیگری در رفت و آمد مردم اختلال ایجاد می کنند، برخورد جدی به عمل آورند.

