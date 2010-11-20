نخبگان همدانی کنکور 89 خودرو پراید گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، ظهر شنبه در آیین باشکوهی مراسم تجلیل از دو دانش آموز همدانی که رتبه ی اول رشته های علوم تجربی و علوم انسانی کنکور سراسری سال جاری را از آن خود کرده اند، برگزار شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان در این مراسم گفت: در 15 سال گذشته رتبه آموزشی همدان نسبت به میانگین کشوری پایین بود که خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد تحول در این زمینه بوده‌ ایم.

رضا میرزایی با بیان اینکه این تحول ناشی از برنامه‌ریزی دقیق در آموزش و پرورش بوده است، گفت: جوانان و نوجوانان همدانی باید برای دستیابی به مدارج بالاتر تلاش کنند.

میرزایی با بیان اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان تشویق از برترین‌ها را مدنظر قرار می‌دهد، گفت: این افراد باید برای دیگران الگو باشد.

وی گفت: دستیابی هر شخصی به جایگاهی والا ناشی از زحمات و تلاش‌های آموزش و پرورش است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف شورای شهر برنامه‌ریزی در راستای توسعه شهر است، گفت: در توسعه شهر باید از بهترین‌ها استفاده کرد و استفاده از توان متخصصانی که راه پیشرفت را خودشان طی کرده‌اند، باید دستورالعمل مدیران قرار گیرد.

محمدرضا الیاسی کسب رتبه اول کنکور سراسری توسط دانش ‌آموزان همدانی را افتخاری بزرگ دانست و یادآور شد: با توجه به کسب این دو عنوان توسط دو تن از دانش‌آموزان دختر، باید به جامعه بانوان توجه بیشتری نمود.

شهردار همدان نیز در این مراسم گفت: اساس کار شهرداری توجه به مباحث عمرانی است که در این حوزه فعالیت‌ها در سیمای شهر نمود دارد.

سیدمسعود عسگریان به اقدامات انجام شده شهرداری در حوزه فرهنگی نیز اشاره کرد و افزود: انجام امور فرهنگی، حرکتی ماندگار است و آثار ابدی خواهد داشت.

عسگریان رویکرد شورای اسلامی شهر همدان را مباحث فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: این امور از برنامه‌های اولویت‌ دار شورای شهر همدان است.

وی با بیان اینکه تشویق افراد موفق مورد توجه اعضای شورای شهر و شهرداری است، گفت: در حوزه ورزش نیز همین رویکرد مدنظر است و از رتبه‌های برتر ورزشی در بین دانش‌آموزان و دانشجویان تقدیر می‌شود.

لازم به ذکر است: در این مراسم که به همت شهرداری و شورای شهر همدان برگزار شد، از راضیه خزایی، رتبه اول رشته تجربی و پگاه پزشکی رتبه اول علوم انسانی، با اهدا لوح تقدیر و یک دستگاه خودرو پراید قدردانی شد.