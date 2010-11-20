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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی/

توقف استقلال برابر شاهین بوشهر در پایان نیمه نخست

توقف استقلال برابر شاهین بوشهر در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و شاهین بوشهر در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه تیم‌های استقلال تهران و شاهین بوشهر برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این مسابقه که با قضاوت مسعود مرادی در ورزشگاه آزادی در حال برگزاری است، مهدی امیر آبادی تنها بازیکن اخطاری نیمه نخست بود.

ضمن اینکه تیم شاهین بوشهر در این نیمه سه مرتبه توسط مهدی نوری، ایوان پتروویچ و امجد شکوه مقام فرصت باز کردن دروازه تیم استقلال را داشت که این موقعیت‌ها با عملکرد خوب محمد محمدی از دست رفت.

کد مطلب 1195087

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