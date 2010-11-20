ساف درباره تداوم سیاست دوگانه آمریکا در قبال روند سازش هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "تیسیرخالد" تاکید کرد: آمریکا از اقداماتی که حتی برای خودش هم تحقیر آمیز است دست بردارد و به نتیجه اقدامات اش توجه کند.

وی افزود: آمریکا باید از سیاستهای دوگانه اش در برخورد با موضوعات منطقه ای بویژه نزاع اعراب با اسرائیل پرهیز کند و در راستای راضی کردن رژیم اشغالگر حرکت نکند، زیرا این اقدامات نوعی جانبداری آشکار از توسعه شهرک سازی بوسیله اسرائیل است.

وی ضمن هشدار به دولت آمریکا درباره ادامه سیاستهای اش در ارضای رژیم افراطی اسرائیل و مانورها و بازی های سیاسی اش گفت: جای بسی شگفتی است که بهای توقف جزیی شهرک سازی فروش هواپیماهای جنگی به اسرائیل و تقویت هرچه بیشتر ماشین جنگی این رژیم است.

این عضو ساف ادامه داد: فروش سلاح به بهانه توقف شهرک سازی در راستای برتری نظامی اسرائیل در منطقه است بویژه که توقف شهرک سازی بیت المقدس را شامل نمی شود و تلاش آمریکا ایجاد چتر حمایت سیاسی برای رژیم اشغالگر است.

شایان ذکر است که آمریکا به رژیم صهیونیستی وعده داده که در صورتی که با توقف شهرک سازی موافقت کند تجهیزات نظامی جدیدی را در اختیار این رژیم قرار می دهد.