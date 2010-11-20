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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

مدیر جدید زندان مرکزی خرم آباد منصوب شد

مدیر جدید زندان مرکزی خرم آباد منصوب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی مدیرکل زندانهای استان لرستان مراد نصیریان به عنوان مدیر جدید زندان مرکزی خرم آباد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، مدیر کل زندانهای لرستان در مراسم معارفه رئیس جدید زندان مرکزی خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تغییر و تحول در مسئولیتها لازمه به روز بودن یک مجموعه است زیرا اگر تغییر صورت نگیرد به روز شدن هم اتفاق نمی افتد هرچند این تغییرات باید اصولی و برنامه ریزی شده باشد.

محمد علی محمدی با اشاره به ضرورت درک جایگاه و رسالت دست اندر کاران اداره زندانها، افزود: ماموریتی که به ما واگذار شده است رسالتی سنگین و ماموریت خطیری است که همه توان ما باید در جهت بهتر انجام دادن این وظایف باشد.

مدیرکل زندانهای لرستان خاطرنشان کرد: با استفاده صحیح از زمان، موقعیت و مکان می توان در راستای ارتقا سطح فعالیتها در زندانها گام برداشت.

بنابراین گزارش در پایان این مراسم طی حکمی از سوی مدیرکل زندانهای لرستان، مراد نصیریان به عنوان مدیر جدید زندان مرکزی خرم آباد منصوب و از زحمات و تلاشهای احمد معتقد رئیس قبلی زندان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1195091

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