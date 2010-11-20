تکالیف دولت در بخش کشاورزی تصویب شد / بیمه 50درصد محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس ، امروز شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم تکالیف دولت در حوزه کشاورزی را تصویب کردند.

بر این اساس مقرر شد به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت ، برنج، دانه های روغنی ، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز ، شیر و تخم مرغ ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقا ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار به میزان 7 درصد در طول برنامه اقداماتی از سوی دولت انجام گیرد.

بر اساس تصویب نمایندگان مجلس ارتقای راندمان آبیاری بخش به حداقل 40 درصد در سال آخر برنامه پنجم توسعه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی ، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به نژادی انجام می شود .

همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که تحول آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی بر اساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی انجام شود و ارتقا شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازای واحد حجم مصرفی نیز انجام شود.

با رای نمایندگان مقرر شد گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی( بیولوژیک) و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت اندامی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل 25 درصد سطح تولید تا پایان برنامه از دیگر اقداماتی است که باید از سوی دولت انجام شود.

همچنین مجلس تصویب کرد که برون سپاری فعالیت های غیر حاکمیتی و تصدی گری های بخش کشاورزی به بخش های خصوصی و تعاونی با تفکیک و بکارگیری کارشناسان ، تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی انجام شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط هر منطقه بر اساس قابلیت و توانایی کشاورزان منطقه انجام شود.

با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد ترویج استفاده از کودهای عالی ، زیستی و اندامی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به 35 درصد کل کودهای مصرفی در پایان برنامه انجام شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند که صدور سند مالکیت تمامی اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه انجام شود و همچنین گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل 50 درصد تولیدات تا پایان برنامه باشد.

همچنین با تصویب بند الحاقی این ماده مقرر شد نوسازی ماشین آلات کشاورزی و خارج از رده کردن حداقل 200 هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه مکانیزاسون بر مبنای اقلیم و شرایط هر منطقه به گونه ای که در پایان برنامه، ضریب نفوذ مکانیزاسیون از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به 1.5 اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه پنجم توسعه برسد.

در بررسی این ماده از بخش کشاورزی لایحه برنامه پنجم پیشنهاد حذف کل ماده از سوی سید سلمان ذاکر و نادر قاضی پور نمایندگان مردم ارومیه مطرح شد که با 30 رای موافق و 97 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر مورد مخالفت قرار گرفت.

همچنین در ادامه سید سلمان ذاکر در پیشنهادی گفت: بهتر است نام محصولاتی که در این ماده قانونی آمده است حذف شود چرا که این موجب می شود که تبعیضی میان محصولات کشاورزی قائل شویم زیرا مردم از ما می پرسند چرا سیب را عنوان نکردید یا زیتون را عنوان نکرده اید . در حین مطرح شدن این پیشنهاد از سوی ذاکر ، محمد قربانی نماینده مردم قائنات نیز به وی چیزی گفت که او نیز در ادامه اظهار داشت: قربانی نیز می گوید چرا زرشک را جزو این محصولات نام نبرده اید.

نمایندگان مجلس پس از رای گیری در این باره نیز با این پیشنهاد مخالفت کردند. در حین بررسی این ماده از لایحه برنامه پنجم پیشنهادات متعددی از سوی عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ نیز مطرح شد که مورد تایید قرار نگرفت اما پیشنهاد بند الحاقی که از سوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مطرح شده بود مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.