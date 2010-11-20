مسیر دستگاههای فرهنگی منسجم نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر شنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان گفت: اگر درست دقت کنیم اغلب بودجه ها و اعتبارات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با زمینه فرهنگی هزینه می شوند.

نجار گفت: استاندار کرمان گفت: 80 درصد اعتبارات معمولا در بخش فرهنگی هزینه می شوند.

وی با اشاره به اینکه مسیر حرکت سازمانها و نهادها فرهنگی معمولا منسجم نیست افزود: علت اینکه با وجود رقم بالایی که در بخش فرهنگ هزینه می شود نتیجه دلخواه گرفته نمی شود این نابسامانی و عدم انسجام در حرکت دستگاهها است.

وی افزود: برخی موازی کاریها باید حذف شوند و حتی بعضا مشاهده می شود خنثی سازی اهداف جلو کار و حرکت هدفمند را می گیرد که باید با دقت بیشتری هزینه های فرهنگی را سر و سامان دهیم.

استاندار کرمان تصریح کرد: در بخش فرهنگ باید بسیجی وار مثل دوران دفاع مقدس کارشود و با پیروی از ولایت حرکت کنیم.

وی افزود: ناتو فرهنگی به شدت در برابر کشور در حال تلاش است و ما باید با تقویت فرهنگ کتاب و چاپ کتبی با هدف رضای الهی و گسترش فرهنگ ناب محمدی در برابر حرکات استکباری دشمن بایستیم.

نجار تصریح کرد: متاسفانه گاهی مشاهده می شود در همین نمایشگاههای کتاب چاپ کتابهایی برخلاف این ارزشها انجام می شود و حتی گاهی مسائل مادی جای هر اندیشه ارزشمند دیگر را می گیرد، نمی گوییم مسائل مادی نباید باشد بلکه نباید تمام مسیر و هدف را به خود اختصاص دهد.

استاندار کرمان اظهار داشت: استان کرمان در بحث توجه به کتاب و چاپ و نشر جایگاه خوبی در کشور دارد که وجود 20موسسه انتشاراتی و 100چاپخانه دلیلی بر این مدعا است.

وی با اشاره به صحبتهای اخیر رهبر انقلاب درباره فرهنگ مطالعه کتاب گفت: به فرموده ایشان هیچ عاملی نباید جلوی استفاده مردم از کتاب را بگیرد و باید برای هر کسی در هر وقتی به وفور کتاب یافت شود.



