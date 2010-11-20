به گزارش خبرنگار مهر در قم، کارگردان نمایش بسیج امتداد غدیر بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید سردار نقدی از این نمایش در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نمایش شامل دو قسمت است که قسمت اول آن تدوین شده و قسمت دوم نیز حدود سه روز دیگر به پایان می‌رسد.



مجید شفیع‌زاده ادامه داد: در این نمایش که رویداد غدیر را به تصویر می‌کشد، 700 بازیگر و هنرور فعالیت می‌کنند.



وی خاطرنشان کرد: این نمایش برای اولین بار در کشور به این گستردگی اجرا می‌شود و همه ابعاد مسئله غدیر به ویژه بحث بصیرت و بی‌بصیرتی را مورد توجه قرار می‌دهد و حتی قرار نیست خدای ناکرده به صحابه پیامبر اکرم (ص) توهینی صورت گیرد.



کارگردان نمایش بسیج امتداد غدیر از پخش این نمایش در شبکه اول سیما طی روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: برای اینکه غبار غم پیامبر اکرم (ص) به خاطر جهالت برخی‌ها که به ظاهر اسلام آورده بودند، زدوده شود تمامی کتابها و مطالبی که به عنوان سند از برادران سنی و شیعه نقل شده بود را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم و البته در غدیر مستنداتی وجود دارد که نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد.



شفیع‌زاده افزود: برای لوکیشن این نمایش 10 مکان در قم مورد شناسایی قرار گرفته بود و با بررسی‌های انجام شده، پشت کوه خضر نبی(ع) بهترین مکان برای طراحی صحنه، تمرین، نگهداری و حرکت احشام و... انتخاب شد.



وی ادامه داد: برای اجرای این نمایش از نظرات و پیشنهادات علما و بزرگان حوزوی و ظرفیت شهرک سینمایی دفاع مقدس استفاده شده همچنین بزرگان نمایش که در مجموعه‌های مختارنامه و یوسف پیامبر فعالیت کردند نیز به ما پیوستند.



غدیر قلب تپنده قرآن



شفیع‌زاده غدیر را قلب تپنده قرآن توصیف کرد و اظهار داشت: غدیر پیچ خطرناکی بود که با بصیرتان توانستند این پیچ را بپیچند و آنهایی که این توفیق را نداشتند از ولایت امیرمومنین(ع) محروم ماندند.



کارگردان نمایش بسیج امتداد غدیر با بیان اینکه از غدیرخم تا غدیر قم فاصله زیادی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه در غدیرخم امام علی(ع) را تنها می‌بینیم اما در غدیر قم، این امام بزرگوار را تنها نمی‌بینیم.