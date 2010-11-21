به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کبیرانارکی با حضور در نشست مناظره "انحلال یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران" در محل خبرگزاری مهر به عنوان مخالف انحلال یا ادغام دانشگاه ایران افزود: از دانشجویان و اعضای هیئت علمی تا کارشناسان آموزش پزشکی که شاخص ترین آنها چهار وزیر سابق بهداشت بوده اند همه با این تصمیم برای دانشگاه علوم پزشکی ایران مخالف بودند و نظر منفی خود را ارائه دادند.

ای کاش قبل از ابلاغ چنین تصمیمی جلسات کارشناسی برگزار می شد

وی افزود: ای کاش قبل از ابلاغ چنین تصمیمی جلسات کارشناسی برگزار می شد تا گروه های دانشجویی و اعضای هیئت علمی اقناع می شدند.

کبیرانارکی با تقسیم شرایط موجود درباره دانشگاه "ایران" به قبل از اعلام، وضعیت فعلی و نگاه به آینده یادآور شد: اعلام یک مرتبه چنین تغییر بزرگی در کشور یکی از مسائل مهم در این موضوع است. صبح شنبه همه یک دفعه متوجه شدند بدیهی است که یک عکس العمل ناباورانه برای همه از جمله دانشجویان و اساتید پیش می آید.

انحلال برای دانشگاهی رخ داده است که 186 مقطع تحصیلی دارد

وی افزود: برای دانشگاهی چنین اتفاقی رخ داده است که 724 عضو هیئت علمی دارد، 186 مقطع تحصیلی دارد، جزء چهار دانشگاه برتر کشور است و در بعد تخصص و فوق تخصص و فلوشیپ برترین دانشگاه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق با ارائه گزارشی درباره تجربه ادغام دانشگاهها در سایر کشورهای جهان گفت: برخی از ادغام ها در دنیا به خاطر سیاست های دولت در آن بخش بوده که دانشگاهی را ملزم کرده است که در یک دانشگاه دیگر ادغام شود. برخی دیگر از دانشگاهها بر مسیر خودگردانی مجبور شدند که ادغام شوند و دلیل اقتصادی داشت.

تجربه ادغام دانشگاه ها در سایر کشورهای جهان

وی اضافه کرد: در آمریکای لاتین کشور کوبا و در میان کشورهای آسیای شرقی نیز کشور چین تجربه های ادغام را داشته اند. همچنین در استرالیا نیز هدف از ادغام بسط و توسعه دانشگاهها عنوان شده است که در این استراتژی کیفیت برتر آموزش و پژوهش، گسترش عدالت و بی طرفی و افزایش کارآیی مدنظر بوده است. درباره تجربه ادغام در انگلستان نیز باید گفت که هدف ادغام در دانشگاههای این کشور محدودتر کردن عرصه آموزش بوده است.

وزارت بهداشت و وزیر در روزهای نخست خودشان کلمه انحلال را استفاده کردند

کبیرانارکی خاطرنشان کرد: با بررسی این موارد می بینیم که هیچ کدام از این اهداف در موضوع دانشگاه ایران صدق نمی کند. وزارت بهداشت و وزیر در روزهای نخست خودشان کلمه انحلال را استفاده کردند و پس از بروز عکس العمل ها رویه تغییر کرد و مسئله انحلال به ادغام تبدیل شد.

ادغام رخ نداده چرا که دانشگاه علوم پزشکی تهران مانده و دانشگاه علوم پزشکی ایران حذف شده است

وی افزود: ادغام زمانی می تواند معنی داشته باشد که هیچ کدام از آن دو موضوع قبلی باقی نماند و یک موضوع جدید بوجود آید که چنین چیزی رخ نداده است. دانشگاه علوم پزشکی تهران مانده و دانشگاه علوم پزشکی ایران حذف شده است. این موضوع تلقی دانشجویان و اعضای هیئت علمی از بحثی که اکنون بوجود آمده است.

ردیف دیدگاههای دکتر حسین کبیرانارکی مخالف انحلال درباره دانشگاه علوم پزشکی "ایران" 1 ای کاش قبل از ابلاغ چنین تصمیمی جلسات کارشناسی برگزار می شد 2 انحلال برای دانشگاهی رخ داده است که 186 مقطع تحصیلی دارد 3 تجربه ادغام دانشگاه ها در سایر کشورهای جهان 4 وزارت بهداشت و وزیر در روزهای نخست خودشان کلمه انحلال را استفاده کردند 5 ادغام رخ نداده چرا که دانشگاه علوم پزشکی تهران مانده و دانشگاه علوم پزشکی ایران حذف شده است 6 در تمام دانشگاههای جهان که تجربه ادغام داشتند هنوز بی انگیزگی کلی در کارمندان و هیئت علمی وجود دارد 7 عضو هیئت علمی که کارشناسانه انتقاد می کند دلش برای خانه اش یعنی دانشگاه سوخته است 8 دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اعضای هیئت علمی "ایران" مدینه فاضله نبوده است 9 تغییرات گروه های آموزشی دچار تغییر ساختار می شوند و در این تغییر عده ای احساس می کنند که حذف خواهند شد 10 دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دچار تغییرات بنیادی می شود 11 پیشنهاد ایجاد واحد بین المللی دو دانشگاه به صورت یک دانشگاه بین المللی برای پذیرش دانشجوی خارجی 12 لزوم اطلاع رسانی برای تغییرات در میزان پذیرش دانشجو در سال آینده 13 چین برای ادغام یک دانشگاه از زمان طرح بحث تا زمان اجرای آن 6 سال زمان طی کرد 14 مسئولان باید با درایت دانشجویان، اساتید و کارمندان را اقناع کنند 15 هم افزایی نیرویهای علمی یکی از نکات مثبت این اقدام

مدیرکل اسبق آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ایران با طرح این موضوع که مرجع کارشناسی در این باره باید مشخص شود، یادآور شد: این موضوع مطرح است که آیا مرجعی کارشناسانه تر از کمیسیون های آموزشی و بهداشت مجلس در این حوزه وجود دارد یا خیر. مسئله قانونی بودن یا غیرقانونی بودن موضوع بحث ما در اینجا نیست اما برخی از اعضای شورای گسترش دانشگاهها اعلام کرده اند که موضوع به این شکلی که گفته می شود نبوده است.

در تمام دانشگاههای جهان که تجربه ادغام داشتند هنوز بی انگیزگی کلی در کارمندان و هیئت علمی وجود دارد

وی با اشاره به تجربه های ادغام در سایر دانشگاههای دنیا گفت: در تمام این دانشگاهها، یک بی انگیزگی کلی در کارمندان و هیئت علمی هنوز نیز وجود دارد. در چین برای ادغام یک دانشگاه از زمان طرح بحث تا زمان اجرای آن 6 سال زمان برد. کوتاه ترین زمان برای ادغام دانشگاهها متعلق به سیدنی استرالیا است که دو سال طول کشیده است. یعنی از زمان طرح موضوع با صاحبان فرآیند گفتگو صورت گرفته است.

کبیرانارکی با بیان اینکه هیچ کس از اعضای هیئت علمی دانشگاه محق تر نیست که نظر کارشناسی خود را درباره یک فرآیند ارائه کند، گفت: در وزارت بهداشت و مجلس نیز اعضای هیئت علمی حضور دارند. این افراد هستند که با تجربه پشت سرشان می توانند با دید کارشناسی به موضوع بنگرند.

عضو هیئت علمی که کارشناسانه انتقاد می کند دلش برای خانه اش یعنی دانشگاه سوخته است

وی خاطرنشان کرد: وضعیت اکنون به شکلی در آمده است که انتقادها باید شنیده شود. فردی که انتقاد می کند دلسوز است، فرد منتقد با سیاست های دولت مخالف نیست. کسی که انتقاد نمی کند وضعیت برایش هیچ تفاوتی ندارد. عضو هیئت علمی که کارشناسانه انتقاد می کند دلش برای خانه اش یعنی دانشگاه سوخته است و می خواهد حرف هایش شنیده شود که می توان به آنها پاسخ داد یا نداد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اعضای هیئت علمی "ایران" مدینه فاضله نبوده است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی تهران مدینه فاضله نبوده است که بتواند دانشگاه "ایران" را با این عظمت در خود ادغام کند. مدیریتی که دانشگاه علوم پزشکی تهران با این وسعتی که پیدا می کند بسیار کار سختی خواهد بود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نگاه به آینده این رخداد باید از منظر کارشناسی نگریسته شود، گفت: تازه ابتدای مشکلات برای دانشگاه خواهد بود. یکی از این مشکلات عدم امنیتی است که برای دانشجو، اعضای هیئت علمی و کارمندان ایجاد شده است. هیچ کدام تکلیف خود را نمی دانند و این برای برنامه های توسعه ای یک دانشگاه بسیار مضر است، در صورتی که می شد با کار کارشناسی و دریافت نظرات دیگران تبعات منفی را به حداقل رساند.

گروه های آموزشی دچار تغییر ساختار می شوند و در این تغییر عده ای احساس می کنند که حذف خواهند شد

کبیرانارکی افزود: اکنون نیز وظیفه رسانه ها همین است که با طرح موضوع ابعاد مختلف آن را از جمله ابعاد قانونی و کارشناسی را بررسی کنند. در مسائل مربوط به هیئت علمی تجربیات سایر کشورها مدنظر قرار گیرند.

وی با اشاره به تغییراتی که برای گروه های آموزشی بوجود می آید، گفت: در حال حاضر گروه های آموزشی سرجای خود باقی مانده اند اما در دراز مدت این طور نمی ماند و نیاز به تغییر ساختار خواهد بود و در این تغییر ساختار عده ای احساس می کنند که حذف خواهند شد. بدیهی است که نمی توان پنج گروه داخلی، پنج گروه پاتولوژی و پنج گروه جراحی داشت. به هر حال هر گروهی برای خود برنامه ریزی و فرآیند توسعه ای را درنظر گرفته است.

مدیرکل اسبق آموزش در دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق افزود: این اتفاق تاثیر دیگری هم برای دانشگاه علوم پزشکی تهران دارد. این دانشگاه نیز باید برنامه های آینده و استراتژی و برنامه های خود را تغییر دهد. توسعه و ماموریت ها تغییر کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دچار تغییرات بنیادی می شود

وی هم افزایی نیروهای علمی را یکی از نکات مثبت این اقدام برشمرد و گفت: به هر حال یکی از نکات مثبت این تغییر، هم افزایی نیروها است و بسیاری از امکانات کمتر می تواند به رشته های جدید ختم شود اما همه این موارد به یک برنامه ریزی طولانی مدت نیاز است.

کبیرانارکی گفت: امیدواریم حال که به هر دلیل این کار به این شکل پیش رفته است مسئولان بتوانند با درایت دانشجویان، اساتید و کارمندان را اقناع کنند. این موضوع عدم امنیت برای افراد ایجاد می کند و بهتر است مسئولان این جو را از بین ببرند.

پیشنهاد ایجاد واحد بین المللی دو دانشگاه به صورت یک دانشگاه بین المللی برای پذیرش دانشجوی خارجی

وی اضافه کرد: پیشنهاد دارم که واحدهای بین المللی این دو دانشگاه در یکدیگر ادغام شود و به عنوان یک طرح ملی به عنوان یک دانشگاه بین المللی در ایران برای پذیرش دانشجوی خارجی اقدام کند.

لزوم اطلاع رسانی برای تغییرات در میزان پذیرش دانشجو در سال آینده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق با اشاره به تغییراتی که در میزان پذیرش دانشجو در سال آینده رخ می دهد گفت: بحث های آموزشی کمتر پرداخته شده است که مسائل آموزشی چه می تواند باشد و با اعداد و رقم بگوییم که چه میزان پذیرش داریم. این موضوع باید اطلاع رسانی شود چرا که مردمی که فرزندان آنها در حال درس خواندن برای رشته های علوم پزشکی هستند باید بدانند که سال آینده چه ظرفیتی برای این دانشگاه وجود دارد.