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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

دو پژوهشکده تحقیقاتی در گلستان ایجاد شد

دو پژوهشکده تحقیقاتی در گلستان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس جهاد دانشگاهی گلستان از ایجاد دو پژوهشکده سلولهای بنیادین و نازایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سلمانی عصر شنبه در جمع مسئولان گلستان افزود: علاوه بر این دو پژوهشکده، بانک خون نیز در این مرکز راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در سال 59 تشکیل شد و 49 واحد در سراسر کشور دارد اما در استانهای بوشهر و گلستان واحد نداشت که در گلستان هم تشکیل و ایجاد شد.
 
سلمانی عنوان کرد: در تمام رشته ها پژوهشکده داریم و وظیفه داریم دانش فنی مورد نیاز را در اختیار پژوهشکده ها قرار دهیم.
 
رئیس جهاد دانشگاهی گلستان بیان داشت: مشکلی برای سند اشتغال نداریم مشکل این است که در صورت صلاحدید استاندار نامه ای برای دستگاههای اجرای برای شناساندن جهاد دانشگاهی فرستاده شود.
 
جهاد دانشگاه گلستان سال قبل راه اندازی شده است.
کد مطلب 1195104

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