اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، 20 کاراته کار سبک کیوکوشین شهرستان قاین به پنچمین دوره مسابقات جام پلیس که در مشهد برگزار می شود، اعزام می شوند.

در تیم اعزامی قاین جوادپور رضایی، جوادخسروی و محمد علیزاده به عنوان داور حضور دارند.

سرپرستی تیم اعزامی را سید شاهرخ حسینی برعهده دارد .

پایان مسابقات شطرنج قهرمانی آموزشگاه های شهرستان بشرویه

مسابقات شطرنج قهرمانی آموزشگاه های شهرستان بشرویه که از24 آبان ماه در دو رده سنی نوجوانان وجوانان در محل سالن شهید چمران آغاز شده امروز با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در خاتمه مسابقات و در رده سنی نوجوانان حمید مقیم زاده محبی قهرمان شد و مرتضی محمدی نیک نژاد و امیر حسین مشهوری به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی جوانان سعید محبی نژاد، امیر رخشنده و سید محمد محسن زاده مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

همایش ملی کویر نوردی ایران در شهرستان بشرویه برگزار شد

همایش ملی کویر نوردی در شهرستان بشرویه از 26 الی 28 آبان ماه با حضور بیش از 550 کویرنورد از سراسر ایران در کویر بشرویه برگزار شد.

کویرنوردان 200 اصله نهال اسکنبیل را در تپه های مسیر جهت حفظ و احیای گونه های خاص مقاوم به شوری و کم آبی غرس نمودند.

از دیگر برنامه های جذاب انجام شده این همایش رصد آسمان کویر با حضور حرفه ای ترین باشگاه رصدی ایران، جشنواره عکس کوی، حضور چادر عشایری کویر در محل کمپ، پخت نان محلی و شترسواری بود.

اعزام تیم تکواندو نوجوانان دختر استان به مسابقات کشوری

دختران تکواندو کار استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

تیم تکواندو نوجوانان دختر استان از سوم آذر ماه برای رقابت مسابقات قهرمانی کشور در استان مازندران به مصاف حریفان خود خواهندرفت که در وزن 42 کیلوگرم حکیمه سادات طاجانی در 44 کیلوگرم عاطفه غلامی در 46 کیلوگرم صدیقه آهنی، در 49 کیلوگرم سمانه خاکساری در 52 کیلوگرم پریسا ماهرودی در 55 کیلوگرم عالیه شاهدادی در 57 کیلوگرم حدیث نوذری در 61 کیلوگرم بتول برزگر و در 67 کیلوگرم نرجس طهماسبی با مربیگری مهین محمدنیا و ملیحه شرفی و به سرپرستی فاطمه بزرگ نفرات اعزامی استان به این دوره از مسابقات خواهند بود.