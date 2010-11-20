بررسی موضوعات امنیتی و اقتصادی در نشست سران اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکا با تمرکز بر اصلی ترین چالشهای غرب و با محوریت بازسازی اقتصادی، بحران آب و هوایی و مسائل امنیتی امروز شنبه در لیسبون برگزار می شود.

بر این اساس مسائل امنیتی مورد توجه دو طرف از جمله جنگ در افغانستان و عراق، پاکستان، موضوع ایران و مذاکرات خاورمیانه از موضوعات مطرح در این نشست خواهد بود.

در این دیدار "هرمن وان رومپوی" رئیس شورای اروپا، "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اروپا و "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و "باراک اوباما" رئیس جمهور و "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا شرکت خواهند داشت.



این نخستین دیدار سران اروپا و آمریکا از زمان اجرایی شدن پیمان لیسبون به شمار می رود. تحلیلگران امیدوارند این نشست به یافتن راهکارهایی برای چالشهای دو سوی اقیانوس اطلس در زمینه های اقتصادی و انرژی منجر شده و به گسترش همکاریهای دو جانبه بیانجامد.

گفتنی است 28 عضو ناتو از دیروز در لیسبون گردهم آمده اند تا اصول تازه‌ای را برای این پیمان تدوین کنند با این هدف که این نهاد در برابر خطرات تازه ‌ای مانند حملات سایبری یا تروریستی آماده شود. ناتو همچنین در نشست خود در صدد تهیه برنامه‌ ای برای خروج ۱۳۰ هزار نیروی بین ‌المللی از افغانستان است.