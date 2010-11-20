مشکلات هرمزگان در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، احمدعلی کیخا عصر شنبه در حاشیه نشست مشترک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با مدیران استان هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: طی بازدیدهایی که از امکانات و ظرفیتهای منطقه آزاد قشم صورت گرفت به این نتیجه رسیدیم که توسعه این منطقه نسبت به سالهای گذشته بسیار قابل توجه بوده است.

وی افزود: ظرفیتهای توسعه در منطقه آزاد قشم به ویژه در حوزه های گردشگری، صنعتی و تجاری فراهم شده و شاهد حضور گردشگران و سرمایه گذاران به این جزیره هستیم.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیتهای قشم و استان هرمزگان در زمینه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی دارد در نشستهای مشترک با مدیران سازمان منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان، مباحث و موضوعات این حوزه را مورد بررسی کارشناسی و طرح در صحن علنی مجلس کند.

به گفته وی، کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی دارد در زمینه های توسعه کشاورزی و منابع طبیعی، بیابان زدایی و اشتغالزایی به ویژه در جزیره هنگام و حوزه صید و صیادی طرحهای مورد نظر را بررسی و در مجلس مطرح و تصویب کند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: توجه به مسائل زیست محیطی در منطقه آزاد قشم باید در دستورکار قرار گیرد که خوشبختانه شاهد تعامل مثبت وهمه جانبه سازمان محیط زیست و سازمان منطقه آزاد قشم در این زمینه هستیم.

بر اساس این گزارش، نایب رئیس واعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس طی سه روز گذشته از امکانات و ظرفیتهای منطقه آزاد قشم بازدید کردند.