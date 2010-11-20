سن ازدواج باید به حدود 20 سال برسد/ ازدواج آسان را ترویج کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد که عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از خیرین امر ازدواج در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: بحث ازدواج نه تنها امروز بلکه در طول تاریخ یکی از مهمترین تصمیمات افراد تلقی می شده به حدی که به آن وجه تقدس داده اند و بر آن عقد مقدس ازدواج نام نهاده اند.

وی با تاکید بر اینکه خانواده سلول اصلی یک جامعه متعالی است ، گفت: خانواده ماموریت بسیار سنگینی را در اصلاح جامعه و تربیت انسانها دارد و کم اتفاق می افتد که یک فرد در خانواده ای با بنیان های سست به تعالی برسد.

وی خانواده را پایه و اساس جامعه دانست و افزود: برای اینکه انسان به خداوند برسد باید از ارتباطات محبت آمیز در خانواده بهره مند شده باشد.

احمدی نژاد به عنوان نمونه خانواده ایده آل را خانواده پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی (ع) معرفی کرد و تصریح کرد: این خانواده اوج عشق است و به گونه ای روابط پدر و مادر در آن تنظیم شده که یکی شده اند.

رئیس جمهور در ادامه ازدواج را بستر کمال انسان عنوان کرد و گفت : قطعات برپایی یک جامعه ایده آل انسانی خانواده بوده و ازدواج در واقع شروع تشکیل یک خانواده بشمار می رود.

وی با اشاره آداب و رسوم برگزاری مراسم ازدواج گفت: آداب و رسوم ازدواج در جهت آسمانی کردن خانواده است.

احمدی نژاد واگذاری امور خانواده به نهادهای دیگر را نادرست عنوان کرد و گفت: دریافتی که از مجرای عشق باشد خلل ناپذیر است و امروز هم باید برای تربیت افراد در خانواده سرمایه گذاری کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکلات مادی مثل مسکن و شغل نمی تواند مانعی برای ازدواج جوانان باشد گفت: کار مهم ازدواج دو نفر، ساختن است و نباید ازدواج را به خاطر شغل یا مسکن به تاخیر انداخت بلکه ازدواج خود سازنده مسکن و بسیاری از چیزها خواهد بود.

وی در ادامه با اعلام اینکه تا پایان دولت دهم در رابطه با مسکن به روز خواهیم شد ، خاطرنشان کرد: انشاءالله مشکلی به نام مسکن در فهرست مشکلات مردم جای نخواهد داشت و اشتغال هم پس از هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و به سرعت این معضل را نیز رفع خواهیم کرد.

احمدی نژاد راه اندازی صندوق توسعه ملی را یکی از عوامل برطرف کننده مشکل اشتغال در کشور دانست و افزود: به واسطه همین صندوق سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد که با مشاغل ایجاد شده از سوی دولت در مجموع می تواند معضل اشتغال را در کشور به سرعت رفع کند و تا پایان سال 91 جوانها دغدغه اشتغال نخواهند داشت.

رئیس جمهور خطاب به خیرین امر ازدواج گفت: شما برنامه ریزی های خود را برای ترویج ازدواج آسان در کشور بکنید دولت نیز شما را حمایت می کند و بدانید که ازدواج مهمتر از اشتغال و مسکن است.

وی با اشاره به سن ازدواج در کشور گفت: دلیلی ندارد که سن ازدواج جوانان ما در حدود 26سال باشد و ما باید تلاش کنیم که سن ازدواج به حدود 20 سال برسد.

احمدی نژاد تصریح کرد: بهترین سن ازدواج برای دختران 16 تا 17 سال و برای آقایان 19 یا 20 و یا 21 سال است.

رئیس جمهور با بیان اینکه من خیلی نگران هجمه فرهنگی دیگر کشورها نیستم گفت: من از کم کاری خودمان در هراسم و اگر ما ازدواج آسان را بتوانیم ترویج کنیم شیطان را هزاران سال نوری از خود دور کرده ایم.