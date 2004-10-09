نمايشگاه بين المللي نقاشي هند ، شانزده كودك ايراني را برگزيد

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل ازروابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان، 29 اثرازكودكان ايران دراين مسابقه شركت كردند وازميان اين آثارنقاشي هاي سارا محمد اماني ازگنبد كاووس فاطمه الماس زاده ازبندرديلم بوشهر، آيشين اكبرزاده و فرزانه عظيمي ازاروميه، سهراب مظفري ازگرگان راضيه بهجتي ازنجف آباد اصفهان، شيوا پولادي وزهرا ايوبي ازاصفهان آيدا كهالي ازماكو، رقيه طهاني ازتهران وفرنازناطقي ازگرگان موفق به كسب نشان نقره وديپلم افتخارشدند.

همچنين آزاده محمدي ازكرمانشاه، نيلوفرمتين فرازتهران، گلناز امامي ازتهران، مژگان پورمرتضوي ازاردكان وآرمين حبيبي از تهران ، نشان مخصوص اين مسابقه بين المللي را به همراه ديپلم افتخاربه خود اختصاص دادند.