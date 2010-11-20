پایان روز هشتم بازیها با کسب یک مدال برنز برای ایران/ ادامه پیشتازی چین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، هشتمین روز از شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو امروز شنبه در رشته های مختلف تیمی و انفرادی پیگیری شد. در این روز مدال های زیادی در رشته های سوارکاری، شمشیربازی، گلف، بادبانی، سپک تاکرا، اسکواش، شنای موزون، تنیس روی میز، بدمینتون، تکواندو و دوچرخه سواری تایم تریل جاده زنان و مردان توزیع شد که سهم ایران از این مدالها کسب تنها یک نشان برنز توسط حسین عسگری رکابزن تیم ایران در بخش تایم تریل انفرادی جاده بود.

تیم ایران با این یک مدال برنز جمع مدالهای خود را به عدد 29 رساند و با کسب مجموع 8 نشان طلا، 7 نقره و 14 برنز جایگاه چهارمی روز قبل خود را حفظ کرده است. کاروان کشورمان تا به امروز در رشته های تکواندو(9 مدال)، ووشو(6مدال)، وزنه برداری(4 مدال)، تیراندازی(3مدال)، دوچرخه سواری(3مدال)، جودو( 2مدال)، روئینگ(2 مدال) موفق به کسب مدال شده است.

امروز ورزشکاران کشورمان در رشته های والیبال، والیبال ساحلی، تکواندو، دراگون بت، بادبانی، بوکس، دوچرخه سواری جاده، شمشیربازی، شطرنج، تیراندازی با کمان به مصاف حریفان خود رفتند.

از رشته های این دوره از بازیها امروز رقابتهای گلف، بیلیارد وتکواندو و دراگون بت به کار خودشان پایان دادند و فردا مسابقات رشته های کشتی، دوومیدانی، راگبی و ترامپولین بازیهای آسیایی آغاز به کار می کند که کاروان ایران در دو رشته دوومیدانی و کشتی به رقابت با حریفان می پردازد.

در این روز راس جدول مسابقات تغییرات خاصی نداشت جز اینکه تایلندی ها با کسب اولین مدالهای طلای خود شامل 7 نشان در رشته های سپک تاکرا، بادبانی و تکواندو از رده چهاردهم جدول به رده ششم جدول صعود کردند.

از میان 45 کشور حاضر در این دوره از بازیها 30 کشور صاحب مدال شده اند. امروز کشورهای قرقیزستان با یک مدال نقره در دوچرخه سواری و قطر با یک نشان برنز در بولینگ به جمع کشورهای مدال آور این رقابتها افزوده شده اند.

جدول رده بندی 10 کشور اول رده بندی بازیهای آسیایی تا پایان روز هشتم بدین ترتیب است:

1- چین با 270 مدال شامل 138 طلا، 65 نقره، 67 برنز

2- کره جنوبی با 152 مدال شامل 52 طلا، 43 نقره، 57 برنز

3- ژاپن با 136 مدال شامل 29 طلا، 52 نقره، 55 برنز

4- ایران با 29 مدال شامل 8 طلا، 7 نقره، 14 برنز

5- هنگ کنگ با 27 مدال شامل 7 طلا، 12 نقره، 8 برنز

6- تایلند با 33 مدال شامل 7 طلا، 7 نقره، 19 برنز

7- چین تایپه با 42 مدال شامل 6 طلا، 8 نقره، 28 برنز

8- کره شمالی با 25 مدال شامل 5 طلا، 8 نقره، 12 برنز

9- قزاقستان با 31 مدال شامل 4 طلا، 9 نقره، 18 برنز

10- اندونزی با 20 مدال شامل 4 طلا، 6 نقره، 10 برنز

کشورهای ازبکستان، اندونزی، مالزی، هند، فیلیپین، کویت، اردن، پاکستان، ماکائو، ویتنام، میانمار، مغولستان، لبنان، افغانستان، بنگلادش، لائوس، عراق، قطر، تاجیسکتان در رده های یازدهم تا سی ام قرار دارند.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار می شود.