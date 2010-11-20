پرونده های مالیاتی شرکتهای بزرگ به بوشهر منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدجواد بیات عصر شنبه در نشست ستاد درآمد استان بوشهر اظهارداشت: در سال ‌های گذشته پرونده تعدادی از این شرکت ‌ها به استان منتقل شد و هم اکنون پیگیر انتقال دیگر شرکت‌ های تاثیرگذار به استان هستیم.

وی با بیان اینکه در هفت ماه نخست امسال دو میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش مازاد بر درآمد داشته ‌ایم، اظهارداشت: درآمدهای مصوب برای هفت ماهه امسال 279 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که در این مدت 277 میلیارد وصولی داشته ‌ایم که نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر اضافه کرد: این درآمدها بدون احتساب شرکت‌ های دولتی است و درآمدهای وصولی با احتساب شرکت‌ های دولتی 324 میلیارد تومان می شود.

بیات در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در استان بوشهر رقم قابل توجهی است که به زودی مرحله چهارم آن اجرا می‌شود. بیات خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای استان بوشهر در سال جاری 60 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: یکی از نقاط قوت استان بوشهر علاوه بر توجه ویژه رئیس جمهوری در ارتباط با افزایش اعتبارات،‌ رشد وصول درآمدها نسبت به مصوبات است.

رسول زارعی افزود: همیشه درآمدهای استان مازاد بر مبلغ مصوب بوده که این درآمدها در اختیار استان قرار می‌ گرفت و صرف پروژه‌ های مختلف می ‌شد.

وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد وصول درآمدها از منطقه پارس جنوبی بوده که تغییرات در این منطقه و اتمام برخی پروژه‌ ها در آنجا در کاهش این درآمدها تاثیرگذار بوده است.