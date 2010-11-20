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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

بیات:

پرونده های مالیاتی شرکتهای بزرگ به بوشهر منتقل می شود

پرونده های مالیاتی شرکتهای بزرگ به بوشهر منتقل می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر گفت: با پیگیری‌های فراوان مقرر شد پرونده تعدادی از شرکت‌های مهم از جمله شرکتهای خصوصی غیربومی به استان بوشهر منتقل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدجواد بیات عصر شنبه در نشست ستاد درآمد استان بوشهر اظهارداشت: در سال ‌های گذشته پرونده تعدادی از این شرکت ‌ها به استان منتقل شد و هم اکنون پیگیر انتقال دیگر شرکت‌ های تاثیرگذار به استان هستیم.

وی با بیان اینکه در هفت ماه نخست امسال دو میلیارد و 200 میلیون تومان کاهش مازاد بر درآمد داشته ‌ایم، اظهارداشت: درآمدهای مصوب برای هفت ماهه امسال 279 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که در این مدت 277 میلیارد وصولی داشته ‌ایم که نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی استان بوشهر اضافه کرد: این درآمدها بدون احتساب شرکت‌ های دولتی است و درآمدهای وصولی با احتساب شرکت‌ های دولتی 324 میلیارد تومان می شود.

بیات در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده در استان بوشهر رقم قابل توجهی است که به زودی مرحله چهارم آن اجرا می‌شود. بیات خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده برای استان بوشهر در سال جاری 60 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست گفت: یکی از نقاط قوت استان بوشهر علاوه بر توجه ویژه رئیس جمهوری در ارتباط با افزایش اعتبارات،‌ رشد وصول درآمدها نسبت به مصوبات است.

رسول زارعی افزود: همیشه درآمدهای استان مازاد بر مبلغ مصوب بوده که این درآمدها در اختیار استان قرار می‌ گرفت و صرف پروژه‌ های مختلف می ‌شد.

وی اظهار داشت: بیش از 70 درصد وصول درآمدها از منطقه پارس جنوبی بوده که تغییرات در این منطقه و اتمام برخی پروژه‌ ها در آنجا در کاهش این درآمدها تاثیرگذار بوده است.

کد مطلب 1195121

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