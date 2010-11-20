نفت مغلوب کم تجربگی بازیکنانش شد نه استیل آذین

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری نیا پس از شکست 2 بر 1 عصر امروز شنبه تیمش برابر استیل آذین در رقابتهای جام حذفی به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهید دستگردی گفت: ما در نیمه اول موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم .

وی با بیان اینکه استیل آذین بازیکنان بزرگ و با تجربه ای در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما امروز به بی تجربگی خودشان باختند. خیلی از آنها سابقه بازی در لیگ برتر را هم ندارند و همین کم تجربگی باعث شد نتوانند از موقعیت ها به خوبی استفاده کنند و بازنده میدان باشند.

باقری نیا ادامه داد: اعتقاد دارم تیم ما در این بازی مستحق شکست نبود اما در شروع نیمه دوم روی اشتباهات فردی گل دریافت کردیم و این بازی را باختیم. ما تیم جوانی داریم و امیدوارم در آینده بتوانیم شرایط بهتری داشته باشیم.

وی در واکنش به اعتراض تماشاگران به قضاوت داور این دیدار گفت: تماشاگران نباید به داور اعتراض می کردند. به هر حال اشتباهات داوری در هر بازی می تواند وجود داشته باشد.