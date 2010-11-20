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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

مجید باقری‌نیا:

نفت مغلوب کم تجربگی بازیکنانش شد نه استیل آذین

نفت مغلوب کم تجربگی بازیکنانش شد نه استیل آذین

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان کم تجربگی بازیکنانش را دلیل اصلی شکست برابر استیل آذین عنوان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید باقری نیا پس از شکست 2 بر 1 عصر امروز شنبه تیمش برابر استیل آذین در رقابتهای جام حذفی به خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهید دستگردی گفت: ما در نیمه اول موقعیت های زیادی برای گلزنی داشتیم که از آنها استفاده نکردیم .

وی با بیان اینکه استیل آذین بازیکنان بزرگ و با تجربه ای در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: بازیکنان ما امروز به بی تجربگی خودشان باختند. خیلی از آنها سابقه بازی در لیگ برتر را هم ندارند و همین کم تجربگی باعث شد نتوانند از موقعیت ها به خوبی استفاده کنند و بازنده میدان باشند.

باقری نیا ادامه داد: اعتقاد دارم تیم ما در این بازی مستحق شکست نبود اما در شروع نیمه دوم روی اشتباهات فردی گل دریافت کردیم و این بازی را باختیم. ما تیم جوانی داریم و امیدوارم در آینده بتوانیم شرایط بهتری داشته باشیم.

وی در واکنش به اعتراض تماشاگران به قضاوت داور این دیدار گفت: تماشاگران نباید به داور اعتراض می کردند. به هر حال اشتباهات داوری در هر بازی می تواند وجود داشته باشد.

تیم فوتبال استیل آذین عصر امروز شنبه با پیروزی 2 بر یک برابر نفت مسجد سلیمان به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی راه پیدا کرد.
کد مطلب 1195123

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