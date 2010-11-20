طرح مسکن مهر در گرمی متقاضی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عزیز صحرایی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گرمی اظهار داشت: از زمان آغاز این طرح در استان تنها 180 واحد در این شهرستان در حال احداث است.

وی با تاکید بر ضرورت اعتمادسازی در بین مردم اضافه کرد: باید با تسریع در روند اجرایی، تامین زمین مورد نیاز، عقد قرارداد و تسهیل شرایط واگذاری تسهیلات بانکی زمینه های جلب و جذب مشارکتهای عمومی و تعداد متقاضیان را در این شهرستان افزایش داد.

فرماندار گرمی اظهار امیدواری کرد: احداث مجتمع 300 واحدی مسکن مهر بسیجیان گرمی موجب ترغیب دیگر اقشار متقاضی برای استفاده از تسهیلات مسکن مهر شود.

وی همچنین با اشاره به فعالیتهای مطلوب در بخش کشاورزی این شهرستان، از اخذ مجوز کاشت انگور در سطح هزار هکتار از اراضی گرمی خبر داد.

صحرایی با اشاره به تخصیص تمام آب رودخانه های دائمی و دو میلیون متر مکعب آب دریاچه "گیلارلو" برای توسعه کشاورزی این شهرستان تصریح کرد: کشاورزان منطقه به ازای اجرای هر هکتار آبیاری تحت فشار 40 میلیون ریال تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی همچنین خواستار مشارکت مردم و مسئولان شهرستان برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، شرکت در نمازجمعه، برگزاری نماز جماعت و دستگیری از مستمندان گرمی شد.

فرماندار گرمی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، انقلاب اسلامی را ثمره خون شهدا دانست و بر آذین بندی معابر شهر گرمی در هفته بسیج و برگزاری باشکوه مراسم این هفته تاکید کرد.

وی در پایان به جمع آوری 12 هزار فقره نامه مردمی در جریان سفر سوم هیئت دولت به استان اشاره کرد و یادآور شد: بیش از 650 نامه به این شهرستان مربوط بوده که برای اخذ جواب نهایی به ادارات ذیربط ارایه خواهد شد.