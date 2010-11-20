بزرگترین راه روستایی کشور افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگ‌ترین پروژه راه روستایی کشور با طول 64 کیلومتر واقع در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد در استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.

معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی وزارت راه و ترابری در حاشیه این مراسم اعلام کرد: از 151 هزار کیلومتر راه های روستایی کشور تاکنون 85 هزار کیلومتر- معادل حدود 60 درصد- آسفالت شده است که با برنامه ریزی های انجام شده این رقم تا پایان سال به 87 هزار کیلومتر می رسد.

سید حسین میرشفیع در خصوص اعبارات سالجاری راههای روستایی اظهار داشت: اعتبار وزارت راه و ترابری برای سالجاری سه هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ 328 میلیارد تومان به حوزه راه روستایی اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: با پیش بینی های انجام شده توسط وزارت راه و ترابری تا پایان برنامه پنجم همه روستاهای بالای 50 خانوار در کشور از جاده آسفالته بهرمند می شوند که این میزان معادل تعهد بیش از 30 هزار کیلومتر راه روستایی خواهد بود.

به گفته مسئولان، ساخت این مسیر فاصله مرکز استان کهکیلویه و بویر احمد از منطقه زیلایی را از 5 ساعت به 1.5 ساعت کاهش داده، ضمن اینکه با تکمیل این جاده 13 هزار نفر از مردم این منطقه از نعمت راه روستایی و دسترسی به جاده‌های اصلی برخوردار شده اند.