طرح چتر ورزش در پارکهای بیرجند اجرا می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری عصر شنبه در دیدار با شهردار بیرجند که در محل شهرداری بیرجند برگزار شد، اجرای طرح ها و برنامه های مشترک با شهرداری را از طریق تشکیل تیمهای کارشناسی خواستار شد و افزود: در پیاده رویهای خانوادگی و مباحث ورزشی نقش شهرداری باید پررنگ تر دیده شود.
وی با بیان اینکه مطالبات شهرداری در سالهای آینده پرداخت و پیشنهاد می شود، بیان داشت: شهرداری نیز این منابع را برای حوزه ورزش عمومی باید به کار بگیرد.
مدیرکل تربیت بدنی خراسان جنوبی خواستار ارتقای مبلمان شهری با به کارگیری مناسب امکانات و زیرساختها در راستای توسعه مباحث ورزشی شد و تصریح کرد: قابلیتهای بسیاری برای بهسازی شهر وجود دارد که این اقدامات با همکاری و کمک مردم همراه است.
قدیری اظهار داشت: این همکاری موجب می شود تا بر سرمایه اجتماعی شهرداری که به دلایلی تقلیل یافته است با یک برنامه ریزی و اجرای طرحهای مناسب افزوده شود.
شهردار بیرجند نیز گفت: شهرداری در راستای ایجاد درآمد پایدار و کاهش فشار مضاعف به مردم تلاش می کند.
جواد وحدتی فرد بر اتمام پروژههای در دست احداث تأکید کرد و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی کارشناسی شده به دنبال تهییج و تزریق نشاط و شادابی برای جوانان هستیم که این گونه حرکتها نیازمند جذب سرمایه گذاری وسیع دارد.
اعزام تیمهای کارشناسی برای انتقال تجربیات کلان شهرها و اجرایی کردن آن از جمله برنامه های حوزه کاری خود در این زمینه برشمرد.
در این جلسه در راستای عقبنشینی دیوار مجموعه ورزشی آزادی، دیوارنویسی مکان هیئتهای ورزشی، پروژه زمین ورزشی بلوار صیاد شیرازی، فضای ناهنجار کوچه چاپخانه زرین و ایجاد فضای مناسب در آن برای انجام فعالیتهای ورزشی، روکشی آسفالت پارک نیلوفر برای فعالیت اسکیتسواران، کانال پارک صیاد شیرازی و پیادهروی خانوادگی در پنجم آذرماه تصمیماتی گرفته شد.
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