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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۳

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم ملی والیبال ایران با اقتدار چین را شکست داد/ گامی بزرگ برای قهرمانی

تیم ملی والیبال ایران با اقتدار چین را شکست داد/ گامی بزرگ برای قهرمانی

تیم ملی والیبال کشورمان با پیروزی برابر چین گام بزرگی برای رسیدن به عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی برداشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه رقابتهای والیبال شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی عصر امروز شنبه تیم ملی والیبال کشورمان به مصاف میزبان این دوره از بازیها رفت و با نتیجه 3 بر صفر حریف خود را شکست داد.

شاگردان حسین معدنی در این دیدار سه گیم متوالی را با نتایج 25 بر 17 ، 25 بر 19 و 27 بر 25 از حریف مدعی خود بردند و گام مهمی برای رسیدن به عنوان قهرمانی این دوره از بازیها برداشتند.

تیم ملی والیبال کشورمان در مرحله دوم رقابتهای بازیهای آسیایی با تیم های ملی چین و قطر همگروه است که باید برای قطعی کردن صدرنشینی اش در این مرحله عصر فردا یکشنبه به مصاف تیم ملی قطر برود.

کد مطلب 1195137

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