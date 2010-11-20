به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان سازمان بسیج مستضعفین کشور و فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، واقعه غدیر را از جهات بسیاری حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: واقعه غدیر مایه بقای اسلام و استمرار رسالت انبیا بود.
وی در خصوص آیهای که در جریان غدیر نازل شده است، گفت: بین شیعه و سنی یک اتفاق نظر وجود دارد که این آیه در خصوص جریان غدیر نازل شده است و آیت الله طباطبایی نیز در کتاب المیزان خود بدون کمک گرفتن از روایات اهمیت آن را مورد بحث قرار میدهد.
آیت الله یزدی ادامه داد: خداوند در این آیه به پیامبر اسلام میفرماید اگر این کار را انجام ندهی، انگار اصلا رسالت خود را به انجام نرساندهای و در این آیه مأموریتی به پیامبر داده میشود که هم وزن رسالت اوست یعنی تمام تلاشهای رسول اکرم(ص) در دوران بیست و سه سال رسالتش مبتنی بر این کار است که اگر این مأموریت را به درستی انجام دهد رسالتش به درستی انجام و اسلام به درستی تبلیغ شده است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: در ذیل این آیه نیز به نوعی از احتمالات بیان شده که زمینههای خارجی اجتماع و آمادگی جامعه برای این کار یک ضرورت است که اگر به درستی انجام نشود اختلافات و مشکلاتی به جود میآورد و خدا این مصونیت را نیز خود بر عهده گرفته است که پیامبر در دل هراسی راه ندهند، لذا خود این آیه به تنهایی اهمیت این واقعه تاریخی را میرساند.
وی همچنین اظهار داشت: در بین شیعه و سنی در خصوص این مورد اجماع نظر است که مگر میشود کسی که برای ریزترین بخش زندگی خود دستور دارد برای بقیه زندگی زندگی دستورالعملی نداشته باشد و این اهمیت موضوع را نشان میدهد که این واقعه در بقای اسلام و استمرار رسالت نقش داشته است.
ولایت در همه زمانها مورد توجه بوده است
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در خصوص دیگر جنبههای اهمیت واقعه غدیر ابراز داشت: همیشه مأموریتها و ابلاغ آنها به پیامبر دارای اهمیت بسیاری بوده است و این واقعه نیز در موقعیت حساس حجهالوداع اتفاق میافتد و مکان آن نیز در محلی بوده که تمام قافلهها از آنجا تردد میکردند و راهها از آنجا جدا میشده است و اینها مقدمات ابلاغ و نصب است و خصوصیت بیان این ابلاغ و نصب به گونهای بوده است که خداوند میخواهد جمه کثیری حضور داشته باشند تا بعدا کسی کتمان نکند و در تاریخ آمده که در حدود یکصد هزار نفر در آنجا حضور داشتهاند.
یزدی با بیان این مطلب که از قرن اول اسلام و از زمان پیامبر روی هیچ بخشی به اندازه ولایت کار نشده است، اظهار داشت: در کتابها، نوشتهها و اسناد در طول تاریخ و در فاصله چهارده قرن از زمان پیامبر اسلام، هیچ زمانی نبوده که در مورد مسئله ولایت بحث نشده باشد و همیشه این در مجامع بزرگان، نویسندگان، علما، شعرا و ... مطرح بوده است.
وی جانشینی امام علی(ع) به جای پیامبر اسلام را منحصر به واقعه غدیر ندانست و گفت: پیامبر اکرم بارها در حدیث اطعام، منزلت، طیر، مسئله اخوت امیرالمومنین را برای ولایت معرفی کرده بود و در غدیر این مسئله به صورت رسمی اعلام شد.
روحیه بسیجی را باید در خود تقویت کنیم
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز تاسیس بسیج در کشور اشاره کرد و گفت: بسیج از ابتکارات امام راحل بود چرا که در آن روز وی کشور را در مخاطرات میدید و این تصمیم مانند تصمیماتی که همیشه امام میگرفتند فوق العاده بود و امروز به برکت همان تصمیمات و عنایت خداوند اسلام در همه جای دنیا مطرح است و این مکتبی است که توانسته در دنیا برای خود جایگاهی داشته باشد و دستورات آن به همه جا صادرشود و فرهنگ اسلامی را ترویج دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که امروز بسیج در همه جا و تمام سطوح در دانشگاه، حوزه، هیئتهای علمی، شخصیتهای برجسته کشوری و... حضور دارد و منحصر به قشر خاصی نمیشود، تصریح کرد: نباید فکر کرد که فتنهها بر چیده شده است و تا زمانی که خدا هست، دشمنان خدا هم هستند و تا زمانی که اسلام هست، دشمنان در مقابل اسلام نیز هستند و امروز همه ما مورد آزمایش هستیم و باید روحیه بسیجی را در خود تقویت و حاکمیت اسلام را حفظ کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم واقعه غدیر را از جهات مختلف مورد تأکید قرار داد و گفت: غدیر مایه بقای اسلام و استمرار رسالت انبیاء بود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی بعد از ظهر شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان سازمان بسیج مستضعفین کشور و فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، واقعه غدیر را از جهات بسیاری حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: واقعه غدیر مایه بقای اسلام و استمرار رسالت انبیا بود.
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