اجرای برنامه کشوری مقابله با نارسایی مزمن کلیوی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عقیقی اظهارداشت: اگر افراد مبتلا به نارسایی کلیوی در مراحل اولیه شناسایی شوند و مداخلات درمانی روی آنها صورت گیرد، در بسیاری از موارد بهبود پیدا کرده و همچنین در افرادی که این نارسایی پیش رفته باشد باعث جلوگیری از شتاب بیماری شان می‌شود.

وی تصریح کرد: در مواردی که نارسایی کلیه پیشرفته است، ممکن است بهبودی کامل صورت نگیرد اما حداقل از رسیدن این نارسایی به سمت انتهای کلیه جلوگیری می‌شود و با همراهی بعضی از مداخلات پزشکی می‌توان روند این بیماری را کندتر و در نتیجه از دیالیز و پیوند کلیه در آینده جلوگیری کرد.

عقیقی با اشاره به اینکه برنامه‌ های پیشگیری از نارسایی مزمن کلیوی به عنوان یکی از برنامه ‌ها و مداخلات نظام سلامت تعریف شده است، افزود: این اتفاق یک اقدام نسبتا تازه در دنیا محسوب می‌شود. این برنامه از دو سال پیش آغاز شده و هدف از اجرای این طرح این است تا با این بیماری مقابله شود و از آنجایی که دیابت و فشارخون با عملکرد کلیه ارتباط دارد، فعالیتها را با پیشگیری و کنترل این دو بیماری آغاز کرده و افراد در معرض خطر را شناسایی کردیم.

به گفته وی، این طرح با کمک اساتید و اعضای کمیته کشوری دیالیز و پیوند تدوین شده و اصول این برنامه با برنامه‌های کنترل فشارخون و دیابت منطبق است.

وی افزود: در سال 89 این کار به صورت پایلوت در دانشگاهها شروع شده و قرار است بعد از اینکه نتایج اولیه حاصل شد آن را در سال آینده به عنوان یک برنامه کشوری در نظام مراقبت اعمال کنیم.

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این برنامه در جمعیت روستایی و در شهرهای بزرگ با جمعیت بالای یک میلیون نفر آغاز شده که در حال اجرا است و در همین راستا دستورالعملها و تفاهمنامه بین دانشگاهها و وزارت بهداشت تدوین شده که قرار است طی یکی دو ماه آینده در 11 شهرستان برنامه مراقبت دیابت که یکی از بخشهای آن مراقبت کلیوی است، آغاز شود.