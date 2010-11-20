  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

یک مقام وزارت بهداشت خبر داد:

اجرای برنامه کشوری مقابله با نارسایی مزمن کلیوی

اجرای برنامه کشوری مقابله با نارسایی مزمن کلیوی

رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت از اجرای برنامه‌ پیشگیری از نارسایی مزمن کلیوی در کشور خبر داد و افزود: هدف از اجرای این برنامه مقابله با این بیماری و شناسایی افراد در معرض خطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد عقیقی اظهارداشت: اگر افراد مبتلا به نارسایی کلیوی در مراحل اولیه شناسایی شوند و مداخلات درمانی روی آنها صورت گیرد، در بسیاری از موارد بهبود پیدا کرده و همچنین در افرادی که این نارسایی پیش رفته باشد باعث جلوگیری از شتاب بیماری شان می‌شود.

وی تصریح کرد: در مواردی که نارسایی کلیه پیشرفته است، ممکن است بهبودی کامل صورت نگیرد اما حداقل از رسیدن این نارسایی به سمت انتهای کلیه جلوگیری می‌شود و با همراهی بعضی از مداخلات پزشکی می‌توان روند این بیماری را کندتر و در نتیجه از دیالیز و پیوند کلیه در آینده جلوگیری کرد.
 
عقیقی با اشاره به اینکه برنامه‌ های پیشگیری از نارسایی مزمن کلیوی به عنوان یکی از برنامه ‌ها و مداخلات نظام سلامت تعریف شده است، افزود: این اتفاق یک اقدام نسبتا تازه در دنیا محسوب می‌شود. این برنامه از دو سال پیش آغاز شده و هدف از اجرای این طرح این است تا با این بیماری مقابله شود و از آنجایی که دیابت و فشارخون با عملکرد کلیه ارتباط دارد، فعالیتها را با پیشگیری و کنترل این دو بیماری آغاز کرده و افراد در معرض خطر را شناسایی کردیم.
 
به گفته وی، این طرح با کمک اساتید و اعضای کمیته کشوری دیالیز و پیوند تدوین شده و اصول این برنامه با برنامه‌های کنترل فشارخون و دیابت منطبق است.
 
وی افزود: در سال 89 این کار به صورت پایلوت در دانشگاهها شروع شده و قرار است بعد از اینکه نتایج اولیه حاصل شد آن را در سال آینده به عنوان یک برنامه کشوری در نظام مراقبت اعمال کنیم.
 
رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: این برنامه در جمعیت روستایی و در شهرهای بزرگ با جمعیت بالای یک میلیون نفر آغاز شده که در حال اجرا است و در همین راستا دستورالعملها و تفاهمنامه بین دانشگاهها و وزارت بهداشت تدوین شده که قرار است طی یکی دو ماه آینده در 11 شهرستان برنامه مراقبت دیابت که یکی از بخشهای آن مراقبت کلیوی است، آغاز شود.
کد مطلب 1195140

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها