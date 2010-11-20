پنج پل پیاده مجهز به پله برقی در ساری ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر شنبه در سازمان ترافیک شهرداری ساری گفت: مطالعه پروژه ایجاد 5 پل عابر پیاده مجهز به پله برقی در 5 نقطه از سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در مرحله مطالعه است و با توجه به اینکه چنین اتفاقی در مرکز استان بی نظیر و در کل استان کم نظیر است قصد داریم تا با مطالعه دقیق نسبت به انجام آن اقدام می کنیم.

رجبی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری ساری این اقدام را قدمی بزرگ در بالاتر رفتن سطح شهرنشینی در مرکز مازندران ارزیابی کرد.

وی افزود: تمام برنامه های سازمان حمل و نقل و ترافیک در جهت افزایش کیفیت شهرنشینی است زیرا ترافیک واژه ای است که امروزه در ژنتیک شهرنشینی ورود پیدا کرده است.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 300 هزار نفر جمعیت دارد.