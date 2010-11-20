نعمت غدیر قدرشناسی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار محمدرضا نقدی بعدازظهر شنبه در بازدید از بزرگترین نمایش میدانی تاریخ کشور با عنوان «بسیج امتداد غدیر» اظهار داشت: متاسفانه سالهاست که در روز عید غدیر تنها به دید و بازدید و عیدی دادن و عیدی گرفتن فکر می‌کنیم و امیدورایم این نمایش بتواند اصل خطبه و جریان غدیر را برای مردم روشن کند.



وی خطاب به مجید شفیع‌زاده کارگردان این نمایش گفت: شما باید اصل خطبه غدیر را حتما در این نمایش قرائت کنید چون از جریان غدیر فقط «من کنت مولا فهذا علی مولا» را می‌دانیم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین، خطبه غدیر را مجموعه‌ای از معارف الهی دانست و تصریح کرد: متاسفانه این خطبه در بین افرادی که ادعای دفاع از غدیر را داریم مهجور مانده است، چه برسد به آنهایی که مخالف این مسئله هستند.



نقدی بر لزوم ترویج مفاهیم عمیق خطبه غدیر تاکید کرد و یادآور شد: خوشبختانه بسیاری از شهرهای کشور وقتی متوجه شدند چنین کار عظیمی در قم انجام می‌شود به صورت خودجوش برنامه‌ریزی کردند تا مشابه چنین نمایشی در استانهای خودشان اجرا کنند.



وی همچنین در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در مورد عاشورا و عزاداری‌های ما که فهم درستی از حقایق بشری است نسبتا قدرشناسی می‌شود اما متاسفانه برای مسئله غدیر کاری انجام نداده‌ایم.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: غدیر یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ بشر است، روزی که خداوند نعمت را بر بندگانش تمام کرد.



وی ادامه داد: خطبه‌ای که در آن روز توسط پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) بیان شد مشحون از برجسته‌ترین معارف الهی بود که همه جوامع بشری به آن نیازمند هستند.



رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه این نعمت بزرگ قدرناشناسی شد، خاطرنشان کرد: در اثر این قدرناشناسی بشریت طی 14 قرن گذشته از مدینة النبی اخراج شد و از زندگی در سایه معنویت، صلح، عدالت و آزادی به زیردست جباران افتاد و راه برگشت آن نیز از مسیر غدیر امکان پذیر است.



نقدی نمایش «بسیج امتداد غدیر» را بزرگ‌ترین نمایش تاریخ کشور عنوان کرد و افزود: این نمایش که با استفاده از نظرات علما و تاریخ شناسان به بازشناسی جریان غدیر می‌پردازد، بیشترین تماشاگر را خواهد داشت.



وی اظهار داشت: دست‌اندرکاران و بازیگران این نمایش به خاطر عشق و ارادتی که امیرالمومنین(ع) دارند بیش از 15 روز تمرینات سختی انجام داده‌اند و سناریویی تهیه کردند که بسیار دیدنی خواهد بود.



رئیس سازمان بسیج مستضعین اظهار امیدواری کرد که در اجرای این نمایش بسیاری از هموطنان از سایر استانهای کشور نیز حضور داشته باشند و این نمایش الگویی برای سایر استان‌ها شود.



عزت کشور مرهون غدیر است



نقدی با بیان اینکه ما به غدیر مدیون هستیم، تصریح کرد: آنچه که امروز کشور جمهوری اسلامی ایران از آن بهره‌مند است مرهون غدیر است و این ولایت و غدیر بود که ما را از زیر چکمه‌های استبداد و استعمار آمریکا بیرون آورد و به قله عزت و سربلندی رساند.



وی ادامه داد: ملت ایران در گذشته از همه شئون و ابعاد ناشناس بود اما امروز همه آزادی‌خواهان جهان از این کشور به عنوان پرچمدار آزادی‌خواهی در جهان یاد می‌کنند.