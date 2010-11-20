به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده، دولت قصد دارد قیمت 7 حامل انرژی را همزمان تغییر دهد. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق ؛ 7 حامل انرژی هستند که قیمتهای آنها به صورت همزمان تغییر خواهند یافت.

پیگیری‌ها نشان می دهد که دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری یا محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی به صورت ناگهانی و احتمالا شبانه قیمت جدید حاملهای انرژی را به زودی اعلام خواهند کرد.

پیش از این هم، این رئیس جمهوری بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی یارانه نقدی 81 هزار تومانی برای هر ایرانی که اما و اگرهایی درباره یکماه، دوماهه و یا سه ماهه بودن این مبلغ وجود داشت، برای مدت دو ماه اعلام کرد.

مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که در سالجاری دولت در دو مرحله یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد کرد که مرحله نخست آن در حال حاضر انجام شده است و مرحله دیگر احتمالا اواخر دی ماه خواهد بود.

بنزین شاید - حتما 400 تومانی، افزایش کمتر از 4 هزار تومانی قبوض برق برای 90 درصد مشترکان (دوماهه)، افزایش بیش از دو برابری قیمت سی ان جی و چند برابر شدن قیمت گازوئیل؛ اخبارهای مختلفی بوده که تاکنون درباره وضعیت جدید قیمت حاملهای انرژی در شرایط هدفمندی یارانه‌ها اعلام شده است.



