کشته و زخمی شدن 37 افغان در دو انفجار/ ناتو 2014 را زمان خروج اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اثر دو انفجار جداگانه در مناطق شرقی افغانستان دست کم 4 نفر کشته و 33 تن دیگر مجروح شدند.

وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: امروز شنبه در ساعت 8:45 بامداد به وقت محلی انفجاری انتحاری با دوچرخه بمب گذاری شده در مقابل مرکز بهداشتی شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رخ داده و موجب کشته شدن سه نفر از جمله یک زن و کودک و مجروح شدن 25 تن دیگر شد.

بر این اساس همچنین در انفجار دیگری در همین منطقه یک نفر کشته و هشت نفر مجروح شده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که سران ناتو در دومین روز نشست خود در لیسبون با تعیین سال 2014 بعنوان سررسید خروج نظامیان خارجی از افغانستان موافقت کردند.

بر اساس این توافق از سال آینده میلادی کار انتقال کنترل امنیت این کشور به نیروهای دولتی افغان آغاز می شود. این توافقنامه به امضای "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو و "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان رسیده است.

در همین حال "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با استقبال از این تصمیم خواستار ادامه حمایت ناتو از دولت افغانستان پس از سال 2014 شد.



خبر دیگر اینکه وزارت دفاع آمریکا گزارشهای مربوط به تصمیم این کشور برای ارسال ادوات سنگین نظامی از جمله تانک به افغانستان را تایید کرد. سخنگوی پنتاگون با اعلام این مطلب گفت: این اقدام به منظور مبارزه با طالبان در جبهه جنوب غرب افغانستان صورت می گیرد.

طبق این تصمیم قرار است تعداد 14 فروند تانک مدل M1A1 آبرامز از ماه ژانویه به افغانستان ارسال شود. به گفته سخنگوی پنتاگون، ژنرال "ریچارد میلیس" فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در جنوب غرب افغانستان برای حفظ امنیت در ولایتهای هلمند و نیمروز خواستار این ادوات شده است.

تانک 68 تنی M1A1 آبرامز مجهز به توپ 120 میلیمتری بوده و قادر است اهدافی به اندازه یک خانه معمولی را از فاصله حدود 2 کیلومتری منهدم سازد.