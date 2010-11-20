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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۸

ماشین سازی تبریز مغلوب شهرداری بندرعباس شد

ماشین سازی تبریز مغلوب شهرداری بندرعباس شد

تبریز - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در هفته ششم رقابتهای لیگ دسته یک باشگاه های کشور مقابل شهرداری بندرعباس تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در این بازی که  شامگاه شنبه با حضور اندک تماشاگران در زمین چمن اختصاصی بنیان دیزل تبریز برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه 2 بر یک بازی را به میهمان خود واگذار کرد تا با پنج امتیاز به رده دوازدهم جدول رده بندی گروه الف سقوط کند.

احمد پاسی در دقیقه 52 بازی اولین گل این دیدار را برای ماشین سازی به ثمر رساند اما این بازیکنان شهرداری بندرعباس بودند که در دقیقه 60 توسط رضا مردانی از روی نقطه پنالتی و 72 توسط "پری یرا" موفق به زدن دو گل شدند.

بابک وسیله بر با کمک محمد عطایی و جواد قنبریان قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به مجتبی اسلامی از ماشین سازی و علی باقری و سام محمد نژاد از شهرداری بندرعباس کارت زرد نشان داد.

وی همچنین در دقیقه 89 بازی "ایوب ذوالفقاری" سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی را به دلیل اعتراضهای مکرر به نحوه قضاوت، با دادن کارت قرمز از روی نیمکت اخراج کرد.

شهرداری بندرعباس با کسب سه امتیاز این بازی، 11 امتیازی شد و هم امتیاز تیم تربیت یزد صدرنشین شد.

کد مطلب 1195159

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