به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدینژاد عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه ازدواج، موضوع تامین مسکن و اشتغال جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخش مهمی از زندگی جوانان را تهیه مسکن و اشتغال تشکیل می دهد و دولت در تلاش است تا پایان دولت دهم موضوع مسکن را از سبد دغدغههای مردم حذف کند.
این در حالی است که علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا در گفتگویی با مهر با طرح این سئوال که امروز چه کسی میخواهد مسکندار شود ولی مقدماتش مهیا نیست، گفته است: مقدمات مسکن دار شدن همه ایرانیان را مهیا کردهایم به طوری که به زودی می توانیم جشن خانه دار شدن همه ایرانیان را برگزار کنیم.
رئیس جمهوری همچنین افزود: دولت در زمینه اشتغالزایی نیز مصمم است پس از انجام مراحله دوم هدفمند کردن یارانهها در این زمینه متمرکز شود تا موضوع اشتغال نیز تا پایان سال 90 برطرف شود.
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