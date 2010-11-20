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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۸

دکتر احمدی نژاد اعلام کرد:

حذف موضوع مسکن از دغدغه‌های مردم تا پایان دولت دهم

حذف موضوع مسکن از دغدغه‌های مردم تا پایان دولت دهم

رئیس جمهور گفت: دولت در تلاش است تا پایان دولت دهم موضوع مسکن را از سبد دغدغه‌های مردم حذف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر امروز شنبه در مراسم تجلیل از فعالان حوزه ازدواج، موضوع تامین مسکن و اشتغال جوانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخش مهمی از زندگی جوانان را تهیه مسکن و اشتغال تشکیل می دهد و دولت در تلاش است تا پایان دولت دهم موضوع مسکن را از سبد دغدغه‌های مردم حذف کند.

این در حالی است که علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی اخیرا در گفتگویی با مهر با طرح این سئوال که امروز چه کسی می‌خواهد مسکن‌دار شود ولی مقدماتش مهیا نیست، گفته است: مقدمات مسکن دار شدن همه ایرانیان را مهیا کرده‌ایم به طوری که به زودی می توانیم جشن خانه دار شدن همه ایرانیان را برگزار کنیم.

رئیس جمهوری همچنین افزود: دولت در زمینه اشتغالزایی نیز مصمم است پس از انجام مراحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در این زمینه متمرکز شود تا موضوع اشتغال نیز تا پایان سال 90 برطرف شود.

کد مطلب 1195160

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