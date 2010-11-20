همایش هدفمندسازی یارانه ‌ها در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار عصر شنبه در نشست خبری که در محل سازمان بازرگانی خراسان جنوبی برگزار شد، افزود: در این همایش کلیه بسته های سیاستی و حمایتی بخش های مختلف از جمله بازرگانی تشریح خواهد شد.

وی اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانه‌ ها یکی از طرحهای اساسی، بزرگ و در دست اجرای دولت است که همه باید برای اجرای صحیح آن مساعدت و همکاری کنند.

میرشکار با اشاره به اینکه موفقیت این طرح بستگی به همکاری مردم و اصناف دارد، خواستار جلوگیری از ایجاد جو روانی و افزایش کاذب قیمتها شد.

وی در تشریح بسته نظارت و بازرسی این سازمان اظهار داشت: وزارت بازرگانی به منظور اعمال نظارت و کنترل لازم بازار در جریان قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها و برای پیشگیری از افزایش نرخ کالا و خدمات، بسته نظارتی و بازرسی را به تصویب رسانده و با تشکیل ستادهایی در استانها بحث پالایش و نوسانات بازار را مورد رسیدگی و نظارت قرار می ‌دهد.

وی هدف از تشکیل ستاد بررسی و کنترل قیمت را اتخاذ سیاست‌های کلی در مورد تغییرات قیمت‌ها و تعادل عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها دانست وافزود: وظیفه داریم با کمک رسانه ها و ارباب جراید، مردم را از کم و کیف این قانون آگاه سازیم.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی گفت: با اطلاع رسانی درست، علاوه بر آنکه جلو سوء استفاده افراد فرصت طلب گرفته می شود، زمینه های تشویش اذهان عمومی نیز برطرف خواهد شد.

میرشکار افزود: بر این اساس ضرورت کسب اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت دار و اتخاذ تصمیمات موثر و بهنگام برای حفظ تعادل در عرضه و قیمت کالا و خدمات مورد نظر، مساله اصلی در شرایط بازار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به شمار می رود که برای تحقق آن، کمیته بازرسان را در شهرهای استان فعال کرده ایم.

میرشکار با اشاره به نقش موثر بخش خصوصی در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تصریح کرد: با برنامه ریزی، شرایطی را فراهم خواهیم کرد تابخش خصوصی قادر باشد فعالیت های خود را به صورت روان، آسان و مناسب انجام دهد.

وی بر اهمیت استفاده از ظرفیت اصناف در اجرای این قانون تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به توان بالای حوزه کسب و کار و تولید در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، از این بخش تقاضای همکاری بیشتری نسبت به سایر بخش ها داریم.

میرشکار با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه ها شفاف سازی اقتصادی را به دنبال دارد، گفت: رعایت توان اقتصادی و قدرت خرید مردم از جمله اولویت های در نظر گرفته شده در این طرح است.

وی بیان داشت: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها مصرف کنندگان می توانند بر دارایی خود نظارت و مدیریت کامل و جامعی داشته باشند.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به اینکه هدفمند کردن یارانه ها موجب هدایت درست منابع کشور می شود، ایجاد رفاه اجتماعی و برقراری عدالت را در جامعه به دنبال دارد.

میرشکار در زمینه برنامه های سازمان بازرگانی در بحث هدفمند کردن یارانه ها گفت: آموزشهای لازم به واحدهای صنفی و تولید کنندگان داده شده و برای جلوگیری از جو روانی اقدامات لازم پیش ‌بینی شده است.

به گفته این مسئول ستاد هدفمندی در حوزه بازرگانی هر هفته فعال بوده و نوسانات بازار را رصد کرده و به وزارت بازرگانی منعکس می کند و در صورتی که افزایش غیر منطقی در اجناس صورت گیرد حتما برخورد می شود.

همایش یک روزه هدفمند سازی یارانه ها در سالن علامه فرزان فرهنگ ارشاد اسلامی با حضور استاندار ،اعضای شورای اداری استان ،اعضای شورای شهر وهیأت رئیسه مجمع امور صنفی شهرستانهای استان برگزار خواهد شد.