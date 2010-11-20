متکی ارائه مشوق برای حضور سرمایه گذاران ایرانی در زیمبابوه را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمباراشه ممبنگگو وزیر امورخارجه زیمبابوه که در راس هیئتی از مقامات سیاسی و اقتصادی زیمبابوه به ایران سفر کرده است پیش از ظهر روز شنبه با منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

وزیرامورخارجه ایران در این دیدار با اشاره به اراده سیاسی روسای جمهور دو کشور بر توسعه مناسبات فیمابین بر ضرورت ارتقا سطح روابط اقتصادی به سطح روابط سیاسی تاکید و با اشاره به مواضع مشترک دو کشور در صحنه های بین المللی بویژه در گروه 15، گروه 77، سازمان ملل متحد و سایر سازوکارهای بین المللی بر لزوم گسترش همکاری های دوجانبه در تمامی زمینه های مناسبات دو کشور تاکید کرد.

متکی در ادامه ارائه مشوقهای لازم از سوی دولت زیمبابوه برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران را مورد تاکید قرار داد و زمینه های مشترک اقتصادی در زیمبابوه، ایران و یا کشورهای ثالث را مورد بحث و بررسی قرار داد.

سیمباراشه ممبنگگو وزیر امورخارجه زیمبابوه نیز در این دیدار با اشاره به عمق روابط دو کشور و مروری بر زمینه های همکاری فیمابین بویژه در حوزه های اقتصادی طی سالهای گذشته بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی دو کشور تاکید کرد.

وی ضمن ارائه تصویری از آخرین وضعیت همکاری های مشترک اقتصادی دو کشور بویژه در حوزه پروژه تولید تراکتور در زیمبابوه، کارخانه منسوجات و سایر فعالیتهای مشترک بر ضرورت گسترش همکاری ها تاکید کرد.