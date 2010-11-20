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۲۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

دو هزار دانش آموز قزوینی کارت همیار پلیس گرفتند

دو هزار دانش آموز قزوینی کارت همیار پلیس گرفتند

قزوین - خبرگزاری مهر: همیاران پلیس 22 مدرسه راهنمایی شهر قزوین امروز کارت همیار پلیس دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین همایش همیاران پلیس عصر شنبه در پارک ترافیک شهر قزوین برگزار شد.

در این همایش سرهنگ حسنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین گفت: رانندگانی که به توصیه ها و تذکر همیاران پلیس توجه نکنند جریمه خواهند شد.

وی افزود: همیاران پلیس علاوه بر مدارس در خودروهای والدین خود هم جانشین پلیس هستند و باید به توصیه های آنها گوش کرد.
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین تصریح کرد: فعالیت همیاران پلیس علاوه بر فرهنگسازی در رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در خانواده ها موجب کاهش سوانح هم شده است.
 
حسنی اظهارامیدواری کرد: با جدی گرفتن تذکرات همیاران پلیس توسط خانواده ها ضمن کاهش سوانح و ایجاد نظم در رانندگی به شکل گیری شخصیت نوجوانان و استفاده از مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی هم  کمک شود.
 
در این مراسم دو هزار دانش آموز کارت همیار پلیس خود را دریافت کردند.
کد مطلب 1195180

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