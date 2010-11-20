بسیجیان باید مراقب نشر فساد اعتقادی توسط دشمنان باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی عصر شنبه در دیدار با رئیس و جمعی از فرماندهان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به اینکه بسیجیان نیز آسیب پذیر و دارای نقطه ضعف هستند، گفت: دشمنان با نشر فساد اخلاقی و اعتقادی سعی در متزلزل کردن بسیجیان هستند که اگر مراقب نباشیم بسیجی دیگر وجود نخواهد داشت و باید از نشر چنین فسادهایی جلوگیری کنیم تا بسیج دست نخورده باقی مانده تا دشمنان همچنان از وجود چنین عنصر پاکی در هراس باشند.



وی با اشاره به اینکه نباید نقش بسیج را در پایداری نظام فراموش کرد، بیان داشت: اسلام بر اساس وجود بسیج خلاصه و پایه‌گذاری شده ‏است.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه نقش بسیج در جنگ تحمیلی به وضوح مشخص بود بیان کرد: زمانی که هنوز انقلاب سامان نگرفته بود امام راحل(ره) با ابتکاری که به خرج داد، بسیج را وارد میدان کرد و همچنین در لبنان نیزحزب الله که همه بسیجی بودند سبب حفظ لبنان شدند.



مکارم شیرازی با اشاره به با اهمیت بودن انگیزه‌هایی که در بسیجیان وجود دارد، اظهار داشت: هیچ وقت یک بسیجی برای پست، پول و نه چیزی دیگر گام بر نمی‌دارد و نخواهد برداشت، تنها برای خدا و رضایت خداوند تلاش و همت می‌کند.



وی با اشاره به اینکه این انگیزه‌ها است که به بسیجی‌ها نیرو می‌دهد اضافه کرد: بسیجی از شهادت استقبال و از هیچ چیزی واهمه و ترس ندارد و دشمنان از چنین انسان‌هایی می‌ترسند که در 8 سال جنگ تحمیلی و جنگ 31 روزه لبنان به وضوح این موضوع را مشاهده کردیم.



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به جایگاه والا و اساسی بسیج بیان داشت: بسیج واقعاَ شجره طیبه‌ای است که بذر آن توسط امام راحل نهادینه شده است و بسیج ریشه‌های ثابتی در قلوب و افکار دارد که شاخه‌هایش همه جا را فرا گرفته و همچنین میوه‌های پر باری دارد.



وی با اشاره به تفاوت بسیج در زمان پیامبر با بسیج امروزی تصریح کرد: بسیج امروزی وقتی که می‌خواهد به مبارزه با دشمن برود تمام تدارکات و حمایتش از سوی دولت صورت می‌گیرد ولی بسیج زمان پیامبر حتی غذا، زره، ‌‌مرکب و تمام هزینه‌ها بر دوش خودشان بود.



مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: تمام پیشرفت پیامبر در به ثمر رساندن اسلام به وسیله بسیج بود و همچنین لشکر کلاسیک در آن زمان وجود نداشت و هر نیرویی وجود داشت به کمک و همت بسیج بود.



شرح جامع برای نهج البلاغه کم نوشته شده است



آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه غدیر اظهار داشت: غدیر، علی‌(ع) و نهج البلاغه واقعاَ مظلوم واقع شده است و در خصوص نهج البلاغه شرح جامع کم نوشته شده است.



وی ادامه داد: وظیفه تمام شیعیان این است واقعه غدیر و نهج البلاغه را به هر نحو شده از مظلومیت در آورند و مسئله غدیر را پر رنگ‌تر کنند.



دشمنان بر محتوای غدیر خم شبه افکنی می‌کنند



آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به سندیت غدیر خم بیان داشت: غدیر خم بدلیل اینکه از نظر سندیت، مسلم است دشمنان برای تحریف این واقعه تلاش نمی‌کنند اما در خصوص محتوای آن شبه افکنی می‌کنند و برای جلوگیری از چنین کاری باید جزوه‌هایی در این خصوص فراهم شده تا شبه‌ای ایجاد نشود و اگر هم شبه‌ای وجود دارد برطرف شود.



وی اظهار داشت: باید مراقب شبهات بی اساسی که محتوای غدیر خم را هدف قرار داده‌ است باشیم تا غدیر کمرنگ جلوه نکند.



استاد برجسته حوزه ادامه داد: اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد سبب از بین رفتن تمام زحمات و سوء استفاده دشمنان خواهد شد و باید از مراکز الغدیر و بنیاد نهج البلاغه استفاده بیشتری صورت گیرد.



آیت الله مکارم شیرازی در پایان با اشاره به نمایشی که بسیج برای روز غدیر تهیه و درنظر گرفته است، اظهار داشت: تلاش شود این نمایش به نجو احسن صورت گیرد که افتخاری به افتخارات بسیج اضافه شود.