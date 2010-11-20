120 دقیقه برتر از استقلال بودیم/ باید مهاجمان شاهین را به گل زدن عادت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از شکست یک بر صفر عصر امروز تیمش برابر استقلال و کنار رفتن از رقابتهای جام حذفی گفت: این دومین بازی بود که در یک هفته گذشته برابر استقلال برگزار کردیم و در طول 120 دقیقه توپ و میدان را در اختیار داشتیم. حریف تنها یک موقعیت داشت که از روی تجربه بازیکنانش به گل رسید و بازی را برد.

وی ادامهم داد: ما موقعیت های زیادی داشتیم که نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. وقتی مهاجمان ما از 9 موقعیت گل به خوبی استفاده نکردند استقلال از روی یک موقعیت به گل رسید. با این شکست چیزی از ارزش های بازیکنان ما کم نمی شود و امیدوارم بتوانیم در آینده شرایط را بهتر کنیم.

استیلی با اشاره به ضعف تیمش در گلزنی خاطرنشان کرد: اگر در شاهین ماندنی شدم باید طور تمرین کنیم که مهاجمانم را به گل زدن عادت دهم. در فوتبال به بازی زیبا امتیاز نمی دهند و باید نتیجه هم بگیری.

سرمربی تیم فوتبال شاهین با بیان اینکه در نیم فصل دوم دو بازیکن جدید را به تیمش اضافه خواهد کرد در مورد نیمکت نشینی آل نعمه و حیدری گفت: نیمکت نشینی این دو بازیکن دلیل فنی داشت.

وی در مورد داوری گفت: برخلاف بازی ما در لیگ برتر، این بار داوری مشکلی نداشت و قضاوت خوبی رااز تیم داوری شاهد بودیم.

استیلی تصمیم گیری در مورد ماندن یا رفتنش را از اختیارات مدیریت باشگاه عنوان کرد و گفت: تا زمانی که مسئولان تیم شاهین بخواهند در خدمت این تیم خواهم بود.

تیم فوتبال استقلال در مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی عصر امروز شنبه با برتری یک بر صفر برابر شاهین بوشهر در ورزشگاه آزادی به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.