ایران در برابر فشارها دست خود را بالا نخواهد برد/ انتقاد از پیروی اروپا از امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم الکه هوف رئیس گروه دوستی پارلمانی آلمان و جمهوری اسلامی ایران در مجلس این کشور امروز شنبه با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

علاء الدین بروجردی در ابتدای این دیدار با اشاره به نقش مهم رایزنی ها و مبادله هیئت های پارلمانی میان دو کشور در تقویت همکاری های دوستانه بین دو کشور گفت: باید از ظرفیت گسترده پارلمان های دو کشور برای تحکیم هرچه بیشتر مناسبات در همه عرصه ها بهره برد.

وی همچنین از مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و حل بحران های منطقه ای نظیر افغانستان به عنوان مهمترین محورهای همکاری بین دو کشور یاد کرد و افزود: اروپا از جمله آلمان باید ضمن بازنگری در سیاست های خود در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نقش خود را در این زمینه ها ایفا کند.

وی حضور عناصر تروریست در آلمان را مغایر تعهدات این کشور در مبارزه با تروریسم خواند.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از پیروی کشورهای اروپایی از سیاست های ضدایرانی دولت امریکا، اتخاذ این سیاست ها را به زیان منافع کشورهای اروپایی خواند و افزود: ملت ایران هیچگاه در برابر فشارها دست خود را بالا نخواهد برد و تحریم های کنونی را به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی- علمی تبدیل می کند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقمند به چالش در روابط بین المللی نیست و خواهان گفتمانی بر مبنای منطق و مقررات بین المللی است.

الکه هوف رئیس گروه دوستی پارلمانی آلمان- ایران نیز در این دیدار ضمن با اهمیت خواندن مناسبات با ایران برای کشورش گفت: روابط دو کشور باید براساس منطق و بدور از تاثیر تحولات زودگذر همچنان سیر رشد و توسعه را طی کند.

وی با تاکید بر نقش مهم ایران در حل و فصل مسائل منطقه از جمله افغانستان گفت: ایران شریک هم طراز ما در حل و فصل مسائل افغانستان است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی آلمان- ایران در ادامه با اشاره به اعمال تحریم های فراقانونی علیه ایران افزود: هیچگاه تحریم کارساز نبوده و مشکل را حل نخواهد کرد.

وی ملت ایران ملتی ثروتمند و مقاوم در برابر فشارها خواند و تصریح کرد: باید با منطق به راه حلی برای عبور از شرایط کنونی براساس منافع مشترک دست یافت.