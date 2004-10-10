به گـــزارش خبرنگار ادبي مهر ، پاشا صميمي خلخالي بالغ بر 400 شعر از خود را دراين ديوان شعر جاي داده است و به زودي اثر خود را توسط انتشارات سنا منتشر مي كند.
اين گزارش حاكي است كه موضوعاتي مانند انتظار ، حضرت علي ( ع ) ، حضرت رسول ( ص ) ، حضرت فاطمه زهرا ( س ) و ساير ائمه بزرگوار و معصومين ، مورد توجه شاعر قرار گرفته است .
صميمي خلخالي از جمله شاعراني است كه به دو زبان " فارسي " و " آذري " شعر سروده است ، اما تا امروز امكان انتشار اين آثار برايش فراهم نشده است .
يك دوبيتي از ديوان " يك آسمان ستاره " را برگزيده ايم كه از نظر مي گذرد:
چو از هجر رخت ، جان بر لب آيد
به جان خسته ام ، سوز تـــب آيد
براي ديدن روي تـــو اي مـــــاه
به راهت مي نشينم ، تا شب آيد ...
انتشار 400 شعر با حال و هواي انتظار و ائمه اطهار ( س )
كتاب " يك آسمان ستاره " با مقدمه محمود شاهرخي منتشر مي شود
خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : ديوان شعر " پاشا صميمي خلخالي " شاعر معاصر در بر گيرنده ي 400 شعر با حال و هواي انتظار و ائمه اطهار ( س ) تحت عنوان " يك آسمان ستاره " و با مقدمه محمود شاهرخي " جذبه " منتشر مي شود.
به گـــزارش خبرنگار ادبي مهر ، پاشا صميمي خلخالي بالغ بر 400 شعر از خود را دراين ديوان شعر جاي داده است و به زودي اثر خود را توسط انتشارات سنا منتشر مي كند.
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