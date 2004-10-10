كتاب " يك آسمان ستاره " با مقدمه محمود شاهرخي منتشر مي شود

به گـــزارش خبرنگار ادبي مهر ، پاشا صميمي خلخالي بالغ بر 400 شعر از خود را دراين ديوان شعر جاي داده است و به زودي اثر خود را توسط انتشارات سنا منتشر مي كند.

اين گزارش حاكي است كه موضوعاتي مانند انتظار ، حضرت علي ( ع ) ، حضرت رسول ( ص ) ، حضرت فاطمه زهرا ( س ) و ساير ائمه بزرگوار و معصومين ، مورد توجه شاعر قرار گرفته است .

صميمي خلخالي از جمله شاعراني است كه به دو زبان " فارسي " و " آذري " شعر سروده است ، اما تا امروز امكان انتشار اين آثار برايش فراهم نشده است .

يك دوبيتي از ديوان " يك آسمان ستاره " را برگزيده ايم كه از نظر مي گذرد:



چو از هجر رخت ، جان بر لب آيد

به جان خسته ام ، سوز تـــب آيد

براي ديدن روي تـــو اي مـــــاه

به راهت مي نشينم ، تا شب آيد ...