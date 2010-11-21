افتتاح نخستین دفتر مشاوره رایگان خانواده در جمعیت هلال احمر

فرحناز رافع در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح نخستین دفتر مشاوره خانواده به صورت رایگان توسط جمعیت هلال احمر خبر داد و افزود: این دفتر در ساختمان صلح تهران همزمان با روز خانواده (11 آذرماه) افتتاح و به زودی در سراسر کشور دایر می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین برنامه های امور زنان جمعیت هلال احمر برگزاری ماهیانه یک کارگاه و نشست با موضوع تحکیم خانواده در مراکز استانها است.

مشاور رئیس جمعیت هلال احمر کشور در امور زنان با اشاره به برنامه های جمعیت در روز خانواده گفت: برگزاری جنگ مهر باران، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای زوجهای جوان، نشست ویژه همسران جوان با زنان موفق درباره نقش بانوان در خانواده، رسالت بانوان در جنگ نرم و تجلیل از خانواده های موفق هلال احمر از جمله برنامه های روز خانواده است.