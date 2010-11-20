بسیج برای تربیت نیروهای جوان نیازمند ارتباط قوی با حوزه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم‏، سردار محمد‌رضا نقدی شامگاه شنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: بسیج شجره‌ طیبه‌ای است که توسط امام خمینی(ره) بنیانگذاری شده و شاخه و برگهایش بر جهان اسلام توسعه پیدا کرده است و هم اکنون مورد حمایت بی‌دریغ مراجع عظام است.



رئیس بسیج مستضعفان کشور با اشاره به رویکرد جدید در سازمان بسیج و وجود تهدیداتی از سوی مستکبران جهان، بیان داشت: رویکرد اصلی بسیج برنامه خودسازی نیروی‌های جوان است و اجرای چنین برنامه‌ای ارتباط قوی و محکم تری را با حوزه‌های علمیه می‌طلبد.



وی با تأکید بر توجه به محتوای غدیر، بیان داشت: مردم در روز غدیر بیشتر به دید و بازیدها می‌پردازند و کمتر به محتوای غدیر خم توجه دارند.



رئیس بسیج مستضعفان کشور با اشاره به نمایش "بسیج امتداد غدیر" که قرار است به مناسبت روز غدیر در قم اجرا شود، بیان داشت: این نمایش در مدت 15 روز توسط بسیجیان تهیه و استخراج شده که در روز غدیر آماده ارائه خواهد بود.



نقدی در پایان اضافه کرد: امیدوارم خطبه خوانی و انتقال مطالب اصلی تاریخ همچون غدیر خم با تلاش و کوشش بسیجان به شکل مطلوبی ارائه شود و اجرای چنین نمایش‌هایی در کشور رایج شود.