منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آمادگی مناسب و انگیزه بالای بازیکنان ذوب آهن برای دیدار فردا برابر فولاد خوزستان گفت: بازیکنان در شرایط خوبی به سر می برند و ما برای کسب هر سه امتیاز این دیدار به اهواز آمده ایم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به انعکاس ناصحیح صحبت هایش در یکی از سایت های خبری گفت: متاسفانه خبرنگار یکی از سایت ها گفتگوی بنده را به شکلی متفاوت و با جملات ضد ونقیض و ناشیانه تنظیم کرده است. هنگام ورود ما به ایران بنده در پاسخ پرسش ایشان گفتم که تازه به ایران رسیده ایم و پاداش وزیر صنایع را دریافت نکرده ایم چون تازه رسیده ایم! و باید مراحل اداری این کار انجام شود. اما متاسفانه ایشان صحبت های من را به گونه ای تنظیم کرده است که بنده مدعی شده ام آقای وزیر بدقولی کرده اند!

ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: در جلسه ای که روز حرکت به ژاپن برای برگزاری مسابقه فینال لیگ قهرمانان آسیا با وزیر محترم صنایع و معاونین ایشان در محل وزارتخانه و با حضور دکتر براتی مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن و آقای دلیلی مدیرعامل باشگاه و دیگر دست اندرکاران داشتیم، وزیر صنایع حمایت و پشتیبانی کامل خود را از تیم ذوب آهن به صراحت اعلام نمود و همه ما از اشراف و پیگیری ایشان نسبت به تیم فوتبال ذوب آهن شگفت زده شدیم. ایشان حتی به روشنی اعلام کردند که شما را از هم اکنون قهرمان آسیا می دانم چرا که راه سخت و پرفراز و نشیبی را قهرمانانه پشت سر گذاشته و پیش از مسابقه فینال قهرمان بلامنازع آسیا هستید.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن تصریح کرد: در هر حال علیرغم پیگیریهای شخصی وزیر و روابط عمومی این وزارتخانه، با توجه به گرفتاریهای که داشته ایم همچنان نتوانسته ایم لیست دریافت کنندگان جایزه و پاداش وزیر را تحویل دهیم ولی بزودی و پس از فراغت از مسابقه های پیاپی این کار انجام خواهد گرفت و جا دارد که پیشاپیش از لطف و عنایت خالصانه مهندس محرابیان تشکر ویژه نموده و امیدوارم همچنان بتوانیم نماینده شایسته ای برای بخش ورزش در صنعت پویای کشور باشیم.