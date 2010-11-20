سطح معلومات روحانیون کاروانها باید ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر عصر امروز شنبه 29 آبانماه در دیدار معاون و اعضای معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: روحانی کاروان نباید اطلاعاتش از دیگران کمتر باشد. برخی روحانیون فاضل هستند اما قدرت ارتباط گیری ندارند که باید شیوههای جذب مخاطب را بیاموزند و به بکار گیرند.
نماینده ولی فقیه در حج و زیارت افزود: اکنون آموزشهای اینترنتی میان زائران فراگیر شده و زائران با مسایل اولیه آشنا میشوند و کار روحانی نیز مشکل میشود و اگر صرفا به آموزش مناسک بپردازد توفیق چندانی نخواهد داشت.
سرپرست حجاج ایرانی اظهار کرد: از نظرات و پیشنهادهایی در این نشست ارایه شد استقبال میکنیم و باید آنها مورد بررسی دقیق قرار دهیم تا در پیشرفت امور و دستیابی به اهداف از آنها استفاده کنیم.
وی با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز حج امسال گفت: این موفقیتها مرهون زحمات و تلاشهای مسئولان پیشین بعثه مقام معظم رهبری، بهویژه برادر عزیزم آیتالله ریشهری است که از همه آنها تشکر و قدردانی میکنم. پیش از سخنان نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی دکتر مظلومی معاون فرهنگی بعثه و چند نفر از اعضای معاونت فرهنگی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
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